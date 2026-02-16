Reparar el impactante argayo que corta la carretera de Viegu requerirá el uso de maquinaria especial de gran tamaño
Técnicos de la Consejería de Movilidad estudian la situación de la ladera, sobre la que es posible que haya que intervenir para evitar nuevos desprendimientos
Retirar las toneladas de tierra, vegetación y rocas que mantienen cortada la que se conoce popularmente como carretera de Viegu (PO-2 Beleño-San Ignacio) requerirá el uso de maquinaria especial de gran tamaño, según señalaron este lunes fuentes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Llegará este martes.
El departamento que encabeza Alejandro Calvo actuó de inmediato tras registrarse el impactante argayo, en la madrugada del domingo. Ese mismo día, técnicos de la Consejería visitaban la zona y empezaron a analizar tanto la situación de la carretera como, sobre todo, el estado de la ladera. Los técnicos regresaron este lunes para continuar con las comprobaciones.
Obra de emergencia
La Consejería no maneja ningún calendario sobre la reapertura de la vía, ya que, aparte de retirar las rocas caídas sobre la carretera, es posible que haya que intervenir en la ladera, para evitar nuevos desprendimientos. En todo caso, las fuentes consultadas destacaron que la del argayo de la carretera de Viegu es una obra de emergencia en la que se actuará con la mayor celeridad posible, pero con la premisa de la seguridad.
El desprendimiento ocurrió en las inmediaciones de Vidosa. El vial quedó cortado en la madrugada del domingo, tras varias semanas de intensas lluvias que provocaron otros desprendimientos menores en diferentes puntos de la comarca oriental. Esta carretera, de titularidad autonómica, fue objeto de una importante mejora hace unos 15 años. Entonces se invirtieron más de 2,3 millones de euros.
