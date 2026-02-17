Arriondas, sede del Open de Triatlón Moderno del Principado de Asturias

Diego Díaz García (Scatenator), en categoría masculina, y Beatriz Tenreiro (Pentatlon Gijón), femenina, resultaron vencedores absolutos de la tercera edición del Open de Triatlón Moderno del Principado de Asturias, organizado por la Federación de Pentatlón Moderno, disputado en la tarde del sábado, en la villa de Arriondas, y que formaba parte de la segunda Liga del circuito de clubes mixta asturiana y marcado en el Programa de Fomento del Deporte Femenino en zonas rurales de la comunidad autónoma. Javier Carnero Alonso (Pentalon Avilés) y Soraya García Álvarez (Pentatlon Gijón) fueron segundos, en hombres y mujeres, respectivamente, en ese mismo Open. La cita congregó a cerca del centenar de deportistas.

Los vencedores de la jornada. / R. J. M. C.