Arriondas, sede del Open de Triatlón Moderno del Principado de Asturias
Diego Díaz García (Scatenator), en categoría masculina, y Beatriz Tenreiro (Pentatlon Gijón), femenina, resultaron vencedores absolutos
Diego Díaz García (Scatenator), en categoría masculina, y Beatriz Tenreiro (Pentatlon Gijón), femenina, resultaron vencedores absolutos de la tercera edición del Open de Triatlón Moderno del Principado de Asturias, organizado por la Federación de Pentatlón Moderno, disputado en la tarde del sábado, en la villa de Arriondas, y que formaba parte de la segunda Liga del circuito de clubes mixta asturiana y marcado en el Programa de Fomento del Deporte Femenino en zonas rurales de la comunidad autónoma. Javier Carnero Alonso (Pentalon Avilés) y Soraya García Álvarez (Pentatlon Gijón) fueron segundos, en hombres y mujeres, respectivamente, en ese mismo Open. La cita congregó a cerca del centenar de deportistas.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Luz verde para que Costco se instale en Siero: 170 empleos en tres años y una decisión que causa división en el Gobierno de Barbón
- El tercer gran bulevar de Oviedo toma forma con la conexión de un barrio que lleva años aislado
- Llanera llora a Chechu, motero y oviedista, que falleció el domingo cuando regresaba a casa de ver el partido en el Tartiere: 'Era un buen tipo, siempre alegre, contando chistes
- Horario, recorrido, participantes... el gran desfile de Carnaval de Gijón mira al cielo ante la amenaza de lluvia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Lidia Martínez se jubila tras 40 años como cajera de la primera gran superficie que tuvo Asturias: 'La inmensa mayoría de la gente con la que traté fue maravillosa
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones