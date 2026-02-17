El bando llanisco de La Guía abre el plazo para renovar su directiva

El bando de La Guía de Llanes está en plena fase de renovación de sus cargos directivos. Los miembros del bando, que organiza caza año las fiestas en honor a la Virgen llanisca durante el mes de septiembre, celebraron una asamblea el pasado día 7. Ya está abierto el plazo de presentación de candidaturas, que se prolongará hasta el próximo 27 de este mes. Los interesados pueden presentar las candidaturas en la oficina de Consulting Empresarial, en la calle Hermanos Saro 7, bajo, en la villa de Llanes. En el caso de que hubiera una única candidatura, la proclamación sería el 28 de febrero. Si finalmente hay más de una candidatura se celebrará una votación, el sábado 7 de marzo.