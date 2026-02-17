Bernabé Aguirre recibe el Premio Fayuela-2026, de la asociación Amigos de Parres

La Casa de Cultura "Benito Pérez Galdós", en Arriondas (Parres), acogió este lunes el acto de entrega del Premio Fayuela, que impulsa desde el año 1991 el colectivo Amigos de Parres, en los inicios del Antroxu parragués, a personas a título individual y asociaciones y entidades que han desarrollado una actividad comunitaria relevante en diferentes ámbitos. Desde esa fecha, treinta y cinco galardonados recogieron esta valorada distinción.

En la edición del actual ejercicio ha ido a parar a manos de Bernabé Aguirre "un enamorado del Sueve, de su Cofiñu natal y por extensión de todo el concejo. A sus numerosos premios y distinciones (el pasado año recibió la medalla de oro de la Asociación Española de Guías de Montaña) se suma este más local que viene a reconocer, además de una trayectoria profesional, su labor como embajador y divulgador de todo lo que tiene que ver con el concejo de Parres, así como el impulso de actividades e iniciativas para la puesta en valor del territorio", explicó el alcalde Emilio García Longo.