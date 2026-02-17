Carnaval infantil de Cangas de Onís: imaginación y originalidad

Originalidad y vistosidad. Así fue el Carnaval Infantil de Cangas de Onís, celebrado en la tarde de ayer, domingo, teniendo como epicentro la plaza Camila Beceña, en pleno centro urbano de la antigua Cánicas, donde los peques disfrutarán de juegos, bailes y, por supuesto, degustaron una chocolatada, además de participar en el gran desfile. La organización de la actividad estuvo a cargo del Ayuntamiento cangués.

La siguiente cita antroxera, toda vez que este año no habrá Carnaval de Mascotas, será el Carnaval de adultos programado para el 7 de marzo, corriendo la organización a cargo del Ayuntamiento, en el que se repartirán más de 8.000 euros en premios distribuidos en cuatro categorías generales —con cuatro galardones en cada una— y tres categorías locales, que reconocerán a los dos mejores participantes de cada modalidad.

Inscripciones abiertas

El desfile por las calles de la vieja capital del Reino de Asturias comenzará a las 18.00 horas y con él arrancará la gran fiesta del Antroxu cangués, que incluirá sendos pases musicales: el primero, de 20.30 a 22.00 horas; y el segundo, a partir de las 23,30 horas, a la finalización de la entrega de premios.

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto en el registro del Ayuntamiento, aunque también pueden hacerse a través del correo electrónico monicagutierrez@cangasdeonis.es. Del mismo modo, el citado día 7 de marzo (sábado), también estarán a disposición de los interesados la Oficina Municipal de Turismo de Cangas de Onís y en las dependencias de la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa (Incatur) desde las 15.00 hasta las 17,30 horas para inscribirse los más rezagados.

Las bases, la ficha de inscripción y más información sobre el evento se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Cangas de Onís.