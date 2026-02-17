El Club Oriente Atletismo, a punto de subirse al podio en el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta

El Club Oriente Atletismo (COA) se quedó a un paso de subirse al podio -fue cuarto (1.28.25)- en el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, dilucidado este domingo, en Ibiza. El ADA Calvià-Vistasol se alzó con el título (1.24.46), por delante del Vicky Foods Athletics, segundo (1.25.18), y del C.A. Unión Guadalajara, tercero (1.27.07). A nivel individual, reseñar la decimoséptima posición de Alejandro Onís Díaz (28.57), la decimonovena de David Alfonso García (28.58) y la cuadragesimacuarta de Ángel Fernández Duarte (30.30).

La prueba femenina se disputó a las 9:35 de la mañana, en una jornada que amaneció benevolente tras el viento del día anterior. Este domingo presentó ligera brisa, cielo despejado y una temperatura ideal para la práctica del atletismo.

Grupo cabecero

Desde los primeros compases se formó un grupo cabecero de seis atletas: la defensora del título y actual plusmarquista española Carla Gallardo (31:11, logrado precisamente el pasado año en el Campeonato de España en Bilbao), la actual campeona de España de campo a través Isabel Barreiro, la campeona de España de 10.000 m en pista Idaira Prieto y Lidia Campo (campeona de España de 10 km ruta en 2024), junto a Ángela Viciosa y la venezolana Edymar Daniely Brea.

Durante buena parte de la carrera, las favoritas rodaron en un compacto grupo, pasando juntas el km 5 en 16:03. Idaira Prieto fue quien más protagonismo asumió en cabeza, respondiendo a los tímidos cambios de ritmo de Gallardo, mientras Barreiro se mantenía siempre vigilante y bien colocada.

El momento decisivo

El momento decisivo llegó a falta de un kilómetro. Con Lidia Campo ya descolgada, Prieto lanzó un potente cambio de ritmo que dejó atrás a sus rivales. Barreiro intentó resistir con un sobreesfuerzo final, pero la atleta madrileña certificó su primer título nacional en esta distancia en ruta con un registro de 32:11. La propia Barreiro cruzó la meta con el mismo tiempo (32:11), segunda clasificada tras apretar hasta el último metro. El bronce del Campeonato (cuarta en meta) fue para la defensora del título Carla Gallardo (32:17). Más retrasadas finalizaron Lidia Campo (32:20) y Ángela Viciosa, quinta (32:31).

En la clasificación por equipos, dominio del Vicky Foods Athletics (1:38:40), por delante de Bilbao Atletismo (1:40:13) y C.A. Cárnica Serrano (1:42:34), tercero.

Gran plantel

La prueba masculina dio comienzo 10 minutos después, con un gran plantel de figuras en liza, entre ellas el reciente plusmarquista español de la distancia, Said Mechaal (27:25), que se enfrentaba a destacados especialistas como Santiago Catrofe, Abdessamad Oukhelfen, Carlos Mayo o Juan Antonio Pérez, entre otros.

La salida fue similar a la femenina, aunque con un grupo más numeroso en cabeza. Catrofe y Mechaal, ambos del ADA Calvià – Vistasol, asumieron el mando y endurecieron el ritmo, con varios atletas africanos por detrás y el resto de favoritos atentos, sin perder contacto. Al paso por el km 5, Catrofe y Oukhelfen marcaron el ritmo del grupo (14:04), todavía compuesto por ocho corredores. Pronto se evidenció que el asalto al récord de España no sería posible, ya que los principales aspirantes optaron por el control y la vigilancia mutua a la espera del desenlace final.

La resolución

La resolución llegó, al igual que en la carrera femenina, a falta de un kilómetro. Oukhelfen cambió de ritmo y se marchó junto a los etíopes Gasahu y Kidanu en dirección a la meta. Aunque en la recta final cedió ligeramente ante ambos, el atleta español cruzó la meta en tercera posición absoluta, proclamándose campeón de España con un tiempo de 27:52. Un registro que mejora ampliamente el récord del Campeonato de 28:16 logrado por Jesús Ramos (hoy ausente) en la edición de Huelva en 2023.

A 10 segundos finalizó Santiago Catrofe (28:02), que lo intentó hasta el tramo decisivo, pero sin fuerzas suficientes en el desenlace. Said Mechaal fue tercero del Campeonato, también con 28:02 en meta.