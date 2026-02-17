El Club Oriente Atletismo, a punto de subirse al podio en el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta
La escuadra asturiana fue cuarta en el Nacional celebrado en Ibiza
El Club Oriente Atletismo (COA) se quedó a un paso de subirse al podio -fue cuarto (1.28.25)- en el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, dilucidado este domingo, en Ibiza. El ADA Calvià-Vistasol se alzó con el título (1.24.46), por delante del Vicky Foods Athletics, segundo (1.25.18), y del C.A. Unión Guadalajara, tercero (1.27.07). A nivel individual, reseñar la decimoséptima posición de Alejandro Onís Díaz (28.57), la decimonovena de David Alfonso García (28.58) y la cuadragesimacuarta de Ángel Fernández Duarte (30.30).
La prueba femenina se disputó a las 9:35 de la mañana, en una jornada que amaneció benevolente tras el viento del día anterior. Este domingo presentó ligera brisa, cielo despejado y una temperatura ideal para la práctica del atletismo.
Grupo cabecero
Desde los primeros compases se formó un grupo cabecero de seis atletas: la defensora del título y actual plusmarquista española Carla Gallardo (31:11, logrado precisamente el pasado año en el Campeonato de España en Bilbao), la actual campeona de España de campo a través Isabel Barreiro, la campeona de España de 10.000 m en pista Idaira Prieto y Lidia Campo (campeona de España de 10 km ruta en 2024), junto a Ángela Viciosa y la venezolana Edymar Daniely Brea.
Durante buena parte de la carrera, las favoritas rodaron en un compacto grupo, pasando juntas el km 5 en 16:03. Idaira Prieto fue quien más protagonismo asumió en cabeza, respondiendo a los tímidos cambios de ritmo de Gallardo, mientras Barreiro se mantenía siempre vigilante y bien colocada.
El momento decisivo
El momento decisivo llegó a falta de un kilómetro. Con Lidia Campo ya descolgada, Prieto lanzó un potente cambio de ritmo que dejó atrás a sus rivales. Barreiro intentó resistir con un sobreesfuerzo final, pero la atleta madrileña certificó su primer título nacional en esta distancia en ruta con un registro de 32:11. La propia Barreiro cruzó la meta con el mismo tiempo (32:11), segunda clasificada tras apretar hasta el último metro. El bronce del Campeonato (cuarta en meta) fue para la defensora del título Carla Gallardo (32:17). Más retrasadas finalizaron Lidia Campo (32:20) y Ángela Viciosa, quinta (32:31).
En la clasificación por equipos, dominio del Vicky Foods Athletics (1:38:40), por delante de Bilbao Atletismo (1:40:13) y C.A. Cárnica Serrano (1:42:34), tercero.
Gran plantel
La prueba masculina dio comienzo 10 minutos después, con un gran plantel de figuras en liza, entre ellas el reciente plusmarquista español de la distancia, Said Mechaal (27:25), que se enfrentaba a destacados especialistas como Santiago Catrofe, Abdessamad Oukhelfen, Carlos Mayo o Juan Antonio Pérez, entre otros.
La salida fue similar a la femenina, aunque con un grupo más numeroso en cabeza. Catrofe y Mechaal, ambos del ADA Calvià – Vistasol, asumieron el mando y endurecieron el ritmo, con varios atletas africanos por detrás y el resto de favoritos atentos, sin perder contacto. Al paso por el km 5, Catrofe y Oukhelfen marcaron el ritmo del grupo (14:04), todavía compuesto por ocho corredores. Pronto se evidenció que el asalto al récord de España no sería posible, ya que los principales aspirantes optaron por el control y la vigilancia mutua a la espera del desenlace final.
La resolución
La resolución llegó, al igual que en la carrera femenina, a falta de un kilómetro. Oukhelfen cambió de ritmo y se marchó junto a los etíopes Gasahu y Kidanu en dirección a la meta. Aunque en la recta final cedió ligeramente ante ambos, el atleta español cruzó la meta en tercera posición absoluta, proclamándose campeón de España con un tiempo de 27:52. Un registro que mejora ampliamente el récord del Campeonato de 28:16 logrado por Jesús Ramos (hoy ausente) en la edición de Huelva en 2023.
A 10 segundos finalizó Santiago Catrofe (28:02), que lo intentó hasta el tramo decisivo, pero sin fuerzas suficientes en el desenlace. Said Mechaal fue tercero del Campeonato, también con 28:02 en meta.
