Concluida la acera del primer tramo de la calle Villar y Valle, en Ribadesella
Los trabajos, financiados con fondos europeos, han incluido la canalización de los pluviales
El inicio de la calle Villar y Valle cuenta, por primera vez, con una acera continuada desde el inicio de la vía hasta el entronque con la calle de subida al Polideportivo de La Atalaya. Se trata del tramo situado entre los garajes de los primeros números de la vía riosellana y la acera de subida al pabellón deportivo, donde el espacio para el tránsito de peatones quedaba interrumpido, unos veinte metros, al no existir acera en ese punto.
El trecho de espacio peatonal existente hasta que se llevó a cabo esta actuación daba continuidad a la acera de Manuel Caso de la Villa y finalizaba en este punto, algo que se ha solucionado ahora prolongando la superficie para peatones.
Fondos europeos
Los trabajos están incluidos dentro de las obras de acondicionamiento de las calles Comercio, Gran Vía, Manuel Caso de la Villa y el inicio de Villar y Valle, contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que se desarrolla en el concejo, financiado con fondos europeos Next Generation.
Además de la construcción y pavimentación de la acera, los trabajos han incluido la canalización de los pluviales. La obra ha mejorado notablemente la accesibilidad y la seguridad de los viandantes, contando ahora con un espacio para que las personas que se desplazan a pie no tengan que caminar por la calzada en ningún momento.
Esta acera, al igual que las de la calle Comercio, Gran Vía, y un tramo de Manuel Caso de la Villa ha quedado al nivel de los viales de circulación del tráfico rodado.
