Un edificio aparentemente normal de Cangas de Onís esconde bajo el suelo un secreto que supera los cinco mil años: la cámara sepulcral de mitos legendarios

Una ermita única ubicada en la primera capital del reino de Asturias esconde un pasado misterioso. Construida sobre un dolmen de la prehistoria, podría considerarse el primer templo cristiano construido en el Principado tras la Reconquista. El edificio aparentemente no destaca entre las otras construcciones del casco antiguo. Sin embargo, bajo su terreno esconde una antigua recámara funeraria que supera los cinco mil años. Como visita cultural, para desconectar o para poder pasar un fin de semana diferente, este mágico lugar promete no dejar indiferente a nadie.

Yacimientos del dolmen de Santa Cruz / Principado de Asturias

Un tesoro escondido

En el barrio de Contranquil, situado en Cangas de Onís, se encuentra el dolmen de Santa Cruz, bajo la iglesia del mismo nombre, construida desde el año 373 d.C. Se trata de un templo cristiano edificado sobre la cámara sepulcral prehistórica datada en el 3000 a. d. C., integrando la estructura megalítica en su cripta. La iglesia cuenta con una abertura especial en el suelo para poder contemplar el dolmen con una elevación de más de 3 metros de altura.

La construcción de la capilla fue ordenada por el segundo rey de Asturias, Favila y su esposa, con el fin de honrar a Don Pelayo (padre del propio rey) y a la cruz de la Victoria, alzada durante la Batalla de Covadonga contra las tropas invasoras. La finalidad del edificio sagrado no solo era la creación de un lugar de culto, sino también como depósito de la famosa cruz de madera, una de las principales reliquias de la joven monarquía asturiana. Hoy en día la cruz original de roble se conserva en la Santa Cámara de la Catedral de Oviedo.

Esta edificación original fue reemplazada en 1632, cuyos restos han perdurado hasta nuestros días tras varias restauraciones.

Ermita de Santa Cruz, Cangas de Onís / Principado de Asturias

Un testimonio histórico

En aquella época, los cauces del río Güeña y del Sella se desbordaban continuamente, convirtiendo la zona en una región pantanosa. Este hecho podría explicar que aún no se han encontrado ningún resto humano en la ermita. La leyenda cuenta que el rey Favila fue enterrado en aquella iglesia tras fallecer en las garras de un oso. Existe la teoría de que dichos cuerpos se los llevase el agua o la propia gente del pueblo, quienes descubrieron la existencia del hacha de fibrolita pulimentada, conservada actualmente en el Museo Arqueológico de Asturias.

Declarado Monumento nacional en 1931, resultó completamente destruido durante la Guerra Civil. Tras el conflicto bélico, la iglesia y el túmulo fueron reconstruidos por Luis Menéndez Pidal en 1950. En este lugar privilegiado, el dolmen es visible en el interior y presenta pinturas y grabados en las piedras. La combinación entre los distintos elementos prehistóricos y medievales convierten la ermita de Santa cruz en un lugar de interés histórico y cultural.

El monumento funerario de Santa Cruz presenta una gran singularidad comparable con otros megalitos pintados del norte de Portugal o Galicia. Se trata de uno de los escasos ejemplos de construcciones cristianas sobre una estructura megalítica.

La capilla de la Santa Cruz, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

El conjunto de restos históricos y mitos legendarios queda abierto para el público todos los días excepto lunes y martes. Existe la posibilidad de asistir a una visita guiada en semana santa y verano, con varios pases diarios con cupo limitado.