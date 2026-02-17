Finaliza el ambicioso plan de mejoras impulsado por Peñamellera Baja, valorado en casi 500.000 euros

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha dado por finalizado el plan de obras puesto en marcha en los últimos meses en el concejo. Dentro de las actuaciones más destacadas están las siguientes:

Mejora de la red de saneamiento existente de aguas residuales en la localidad de Abándames: 163.000 euros.

Recuperación de pastizales en zonas de los montes de Cuera, Nedrina y Uzyabes: 83.000 euros.

Mejoras de accesos a las zonas de pastos comunales: 131.000 euros.

Estas actuaciones están asociadas a las actuaciones en el interior del área de influencia socioeconómica del parque nacional de los Picos de Europa en el territorio del Principado de Asturias con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Noticias relacionadas

Camino reparado en un monte de utilidad pública. / Ayuntamiento P. Baja

Paralelamente, se llevaron a cabo obras de conservación y reparación de infraestructuras agrarias, pasos canadienses, mangas ganaderas, reparación de viales, etcétera; con una inversión total de 90.000 euros financiada por la Consejería de Medio Rural y el propio ayuntamiento. Una vez más, el equipo de gobierno ha demostrado su sensibilidad y compromiso con el sector primario y espera seguir este ejercicio mejorando infraestructuras.