Los ganaderos, en pie de guerra: "Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender"

Las sentencias del Tribunal Supremo que han dejado en el aire la continuidad de los controles poblacionales de lobos en Asturias y Cantabria han caído como un jarro de agua fría en el sector ganadero. Aunque el fallo que afecta a Asturias se refiere a un plan ya caducado, el actual programa anual de control 2025-26, aprobado tras la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (LESPRE), podría verse afectado por la jurisprudencia.

José Antonio García Álvarez, "Toño Mestas", regidor de pastos de la montaña de Covadonga, ha manifestado su hartazgo: "Es más de lo mismo; siempre estamos igual, con el mismo cuento. Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender", clama.

El fallo llega "en el peor momento"

El fallo llega, según afirma, "en el peor momento", ya que el Principado tenía previstos varios controles hasta el 31 de marzo que ahora han quedado suspendidos temporalmente, lo que podría impedir que se alcanzara el cupo de 53 lobos abatidos que había establecido el Gobierno autonómico en el programa anual de control 2025-26. "Íbamos a batir en Cangas íbamos a batir esta semana", lamenta.

"Toño Mestas" no entra en los matices jurídicos de la sentencia. "No lo sé, ahí me pierdo, jurídicamente es complicadísimo. Pero quizá es que el programa de controles está mal planteado o mal redactado. Porque si lo que los jueces dicen que hay que hacer es matar lobos donde hay daños, que es lo que se estaba haciendo, igual no hay que poner un número de lobos a abatir, porque los que causan daños pueden ser cuarenta o ciento diez".

La situación "se está escapando de madre"

Lo que tiene claro el regidor de pastor es que la situación "se está escapando de madre". Lo que destaca que los propietarios no están dispuestos a soportar es "ver lobos en las fincas privadas y que nadie haga nada. Algo hay que hacer. Vamos a ver en qué acaba todo esto", concluye.

Noticias relacionadas

El Supremo anuló el programa de control poblacional 2022-23, durante el cual no se abatió ningún lobo. El vigente en la actualidad, correspondiente a 2025-26, por el que se han abatido ya 31 ejemplares (más 11 muertos por otras causas) también está recurrido por la Asociación para el Estado y Conservación del Lobo Ibérico (ASCEL) y está pendiente de sentencia.