Horarios, recorridos, inscripciones... todos los lugares del Oriente en los que se celebrará la la Marcha Solidaria "Corre con Galbán"
Los 14 concejos de la comarca se sumarán este domingo 22 a la iniciativa solidaria para luchar contra el cáncer infantil
María Terente Nicieza
La 8.ª Marcha Solidaria "Corre con Galbán" se celebrará el domingo 22 de febrero de 2026 en decenas de concejos asturianos, con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer infantil y destinar lo recaudado a proyectos de investigación. La inscripción cuesta 6 euros, incluye camiseta conmemorativa y existe también la opción “Dorsal 0” para quienes deseen colaborar sin participar.
En el Oriente, la marcha se plantea como una cita popular, pensada para completar caminando o corriendo, con puntos de salida y meta en espacios céntricos y recorridos de distinta longitud según el concejo.
Guía por concejos
Amieva
- Marcha: Vega de Cien, 15:30 h, 3,02 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Carpa 2 horas antes de la carrera . También: Farmacia de Santillán, Ayuntamiento de Amieva, los lunes en la Asociación de Mayores y del Grupo Primiel.lu.
Cabrales
- Marcha: Plaza del Castañeu (Arenas de Cabrales), 12:00 h, 1,85 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: El día de la carrera. También: Carnicería Urriellu, Farmacia y Colegio (Arenas).
Cangas de Onís
- Marcha: Plaza Camila Beceña, 17:00 h, 2,65 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: El día de la carrera. También: Pabellón Municipal de Deportes de lunes a viernes 10:00–13:30.
Caravia
- Marcha: Calle La Consolación / Parque Mª Balbín, 12:00 h, 1,53 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Casa de Cultura y Farmacia. El día de la carrera antes de la salida
Colunga
- Marcha: Iglesia de Colunga, 12:00 h; recorrido largo 4 km y corto 2,5 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: 15 de febrero en plaza cubierta (11:00–13:00 y 16:00–19:00) y el día de la carrera desde las 09:00. En el Ayuntamiento (lunes a viernes 09:00–13:00.) y los jueves en el Mercado semanal.
Llanes
- Marcha: Muelle del Puerto, 12:00 h, 3,75 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Puente de Llanes (martes 11:00–13:00; sábado 21/02 11:00–19:00) y Mercado de Posada de Llanes (viernes 11:00–13:00).
Onís
- Marcha: Plaza del Ayuntamiento, Benia, 12:00 h, 3,13 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Mismo día de la carrera y en el Ayuntamiento de Onís.
Parres
- Marcha: Parque de La Llera, 12:00 h, 2,39 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: el día de la carrera y en el Polideportivo Municipal Javier Hernanz (Arriondas).
Peñamellera Alta
- Marcha: Plaza del Ayuntamiento (Alles), 12:00 h, 1 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Telecentro de Alles-Ruenes.
Peñamellera Baja
- Marcha: Aparcamiento de El Tilo (Panes), 12:00 h, 2,80 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Polideportivo, día de antes de la carrera (18:00–20:00) (listado general). También: Biblioteca Pública (Panes), 16:30–20:30.
Piloña
- Marcha: Plaza del Ayuntamiento (Infiesto), 12:00 h, 1,91 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Instituto de Infiesto.
Ponga
- Marcha: La Calzada (Sellañu), 12:00 h, 1,25 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Ayuntamiento, lunes a viernes de 9:00 a 14:00 (listado general). También: Oficina de Dinamización Social; Farmacia.
Ribadedeva
- Marcha: Polideportivo de Colombres, 12:00 h, 2,80 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Casa de Piedra / Casa de Cultura (Colombres), lunes a viernes 10:00–14:00 y 17:00–20:00; contacto 608 128 515.
Ribadesella
- Marcha: Puesto de socorro de la playa de Santa Marina, 12:00 h, 4 km.
- Inscripciones/recogida de camisetas: Casa de la cultura todo el día y sábado por la mañana. También: Polideportivo Municipal de Ribadesella.
La recogida de camisetas y las inscripciones presenciales se organizan con fórmulas diversas, según la localidad.
