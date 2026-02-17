Llanes invita a productores y artesanos locales a participar en los "Domingos de Llantariega"

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Agroganadería, pretende lanzar una nueva edición del tradicional Mercáu de Llantariega bajo un nuevo formato: los "Domingos de Llantariega", una iniciativa que busca dar visibilidad y apoyo a los productores de alimentos y artesanos del concejo y de la comarca.

El nuevo modelo contempla entre seis y nueve jornadas anuales, cuyas fechas concretas se definirán en función de la demanda y disponibilidad de las personas participantes, con el objetivo de adaptarse a sus necesidades y garantizar el buen funcionamiento del mercado.

Anterior edición del Mercáu de Llantariega. / A. R.

El mercado contará con apoyo institucional por parte del Ayuntamiento, que incluirá acciones de promoción y publicidad, además de apoyo logístico y económico para la organización de actividades complementarias que dinamicen la jornada, como talleres, juegos infantiles o actuaciones de animación.

Las personas interesadas deberán cumplir una serie de requisitos y normas de participación:

Estar dadas de alta como autónomos, empresas o cooperativas, y acreditar la condición de artesano, productor o productor ecológico cuando se solicite.

Compromiso de asistencia a todas las jornadas establecidas.

Prohibición de reventa de productos.

La presentación de los productos deberá ser limpia y ordenada, sin plásticos de colores ni extensiones laterales o frontales del puesto.

Horario: montaje antes de las 10:00 h (con puesto propio) y apertura del mercado a las 10:30 h. El cierre será a las 14:30 h, sin posibilidad de recoger antes.

El espacio deberá quedar limpio al finalizar la jornada.

En caso de condiciones meteorológicas adversas, se avisará de la suspensión el viernes anterior antes de las 15:00 h.

El incumplimiento del reglamento puede conllevar la no admisión en futuras ediciones durante un plazo mínimo de dos años.

Quienes no dispongan de puesto propio podrán solicitar uno municipal, debiendo coordinarse con la organización. En caso de alta demanda, se priorizará a los productores y artesanos afincados en Llanes, pudiendo aplicarse criterios objetivos de selección.

Noticias relacionadas

Anterior edición del Mercáu de Llantariega. / A. R.

Las personas y empresas interesadas deberán contactar con la Concejalía de Agroganadería del Ayuntamiento de Llanes.