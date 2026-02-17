Un niño asturiano de 10 años, en la Gala de Campeones de la Federación Española de Automovilismo
El piloto cangués Brandon Alonso fue distinguido por su subcampeonato de España de la CS55 Racing Karting Academy 2025
El piloto cangués Brandon Alonso Álvarez, de 1O años de edad, vecino de Les Roces (Cangas de Onís), asistió, junto a sus padres, este pasado sábado, a la Gala de Campeones de la Real Federación Española de Automovilismo, desarrollada en las instalaciones de Kinépolis, en la Ciudad de la Imagen, en Madrid, donde recibió el pertinente premio como subcampeón de España de la CS55 Racing Karting Academy del pasado ejercicio 2025, alzándose con el título el castellano-leonés Matteo Rodríguez Damasceno, quien totalizó 324 puntos en las carreras dilucidadas; en tanto, Brandon, segundo clasificado, cosechó 286 puntos.
"Era la primera vez que me invitaban a un evento de esta magnitud, a mis 10 años me daban el premio de subcampeón de España. Título muy peleado dignamente y poniendo a prueba mis habilidades como piloto para adaptarme a pistas de talla internacional y sobre todo a situaciones de carrera que se nos salían de las manos, tanto a mí como niño que soy, como a mis padres y familiares que no lo entendíamos. Pero de los errores se aprende y sobre todo nos hace mejores personas", comentó Brandon.
"Fueron muy amables conmigo"
"En esta gala tuve la suerte de compartir el pódium con mi amigo y compañero de categoría Íker, además de ver a mis amigos de las categorías superiores del karting a los cuales admiro y me gustaría ser como ellos en el futuro. Y como no ver y pedir autógrafos a grandes ídolos del automovilismo como Mari Boya, Nani Roma y mi paisano Cohete Suárez, además de sus firmas y fotos, fueron muy amables conmigo y pudimos hablar y compartir un rato muy agradable después de la gala", añadió el deportista cangués.
"Quiero agradecer a todas y cada una de las personas, marcas, establecimientos y organizaciones que me apoyaron en la realización de este sueño y que espero que este 2026 sigan formando parte de mi proyecto. Así como también agradecer a mi familia y a mis padres que siguen al pie del cañón cada día y que saben que de mi parte daré todo para que sigan sintiéndose tan orgullosos de mis logros", concluyó el flamante subcampeón de España de la CS55.
