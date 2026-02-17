"Pablo Und Destruktion", contra la obscenidad del presente: "He tratado de combatir con todo lo que he podido a las ideologías

La música asturiana volverá a mirarse a sí misma el próximo 13 de marzo en el Teatro Filarmónica de Oviedo, escenario de la XXI edición de los Premios AMAS (Anuario de la Música de Asturias). Desde 2005, estos galardones se han consolidado como el principal termómetro de la creación musical en el Principado, un espacio de reconocimiento entre iguales que visibiliza tanto trayectorias consolidadas como propuestas emergentes. En esta edición, 88 artistas y bandas compiten en 22 categorías, con un jurado formado por 206 profesionales del sector y el voto abierto del público hasta el 22 de febrero.

Entre las nominaciones de este año destaca el regreso de "Pablo Und Destruktion" a la categoría de Otras escenas, once años después de haberla ganado con "Vigorexia emocional". "Pablo Und Destruktion", nombre artístico de Pablo G. Díaz, residente en Cadanes (Piloña), vuelve a situarse en ese territorio fronterizo reservado para las propuestas que desbordan géneros y etiquetas. Esta vez con "Te quiere todo el mundo" (2025), un disco que dialoga con el apocalipsis contemporáneo, la crítica social y la posibilidad de redención.

Evolución musical

"Yo intento que se note el aprendizaje, no en lo técnico, sino en lo profundo, en lo psicológico, en lo anímico, en el tipo de vivencias que relatan las canciones y lo que pretenden transformar. A mí, y luego, en el que las escucha", explica el músico al mirar atrás. Entre aquel AMAS de 2015 y esta nueva nominación han pasado más de diez años, cuatro discos de estudio y un proceso de depuración artística que él mismo define como un ejercicio constante de autoanálisis.

"Pablo Und Destruktion" en concierto. / Fernando Rodríguez

Ese recorrido también refleja un cambio de contexto. "Estamos viviendo momentos obscenos por eso yo trataré de ofrecer refugios y herramientas para sobrevivir", afirma. "Hace diez años la gente creía en esperanzas políticas. Ahora no creen en nadie. Ni los que dicen creerlo. Se ha demostrado la obscenidad de todo». Frente a ese escenario, "Te quiere todo el mundo" se articula como una respuesta lúcida y descarnada, con canciones que cuestionan tanto los populismos como los falsos mesianismos.

"El apocalipsis revela y disuelve el mundo", resume Pablo, una idea que atraviesa todo el disco y que también se refleja en su imaginario visual. "Pero luego se recompone". La portada, un lobo devorado por corderos, simboliza esa inversión de valores y ese proceso cíclico que, según el músico, atraviesa tanto lo colectivo como lo personal.

Premio al oficio

La nominación a los AMAS llega, además, como un reconocimiento que valora especialmente. "Es el premio de Asturias, así que lo valoro. Es un premio muy de oficio, porque son músicos valorando a otros músicos y eso es de agradecer. Y yo creo que es un premio que poco a poco va cogiendo su peso y que, cuanto más se consiga dinamizar y abrir, mejor". Una percepción que conecta con el espíritu original de estos galardones, concebidos como un espacio de legitimación interna de la escena musical asturiana.

La crítica, sin embargo, ha acompañado siempre a su trayectoria. "He tenido crítica, pero he tratado de combatir con todo lo que he podido a las ideologías", señala. "Por eso me han dado tanto. Porque al final son estructuras de división social". Frente a esa polarización, Pablo reivindica la fidelidad a uno mismo como principio creativo, un consejo que extiende a los nuevos artistas: "que tengan el compromiso con el corazón que es de donde salen las canciones. Yo, mira, mejor o peor, me premien o no me premien, llevo muchos años haciendo lo que me da la gana. A veces lo pasas mal pero al final es muchísimo mejor y es muy satisfactorio, conoces a gente maravillosa y estás en contextos artísticos impagables".

Nuevos proyectos

Lejos de acomodarse, el músico ya trabaja en nuevos proyectos. "Estoy con un libro que lo entregó el 30 de este mes que se va a llamar "Música de carne" y con un proyecto audiovisual, un directo grabado que se va a hacer el 6 de marzo en la sala Acapulco de Gijón". Una actividad constante que confirma que, con premio o sin él, su camino creativo sigue avanzando al margen de modas y consignas.

La gala del 13 de marzo decidirá los nombres de los ganadores, pero la nominación de "Pablo Und Destruktion" vuelve a subrayar una idea central de los Premios AMAS: que la música asturiana también se construye desde los márgenes, desde lo inclasificable, y que esa disidencia forma parte esencial de su identidad cultural.