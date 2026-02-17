Personal eventual de Enfermería denuncia su situación laboral: "No solicitamos privilegios, sino estabilidad, transparencia, respeto y unas condiciones laborales dignas"

Personal eventual de enfermería del área sanitaria VI (oriente de Asturias) protagonizaron ayer una concentración de protesta a la puerta del Hospital comarcal, en Arriondas, en la que manifestaron su "preocupación y malestar" por la situación de "precariedad e inestabilidad laboral" que sufren "de manera continuada", y que, según resaltaron, afecta tanto a su trabajo como a la calidad asistencial de los pacientes.

"Los contratos son de corta duración, encadenados unos con otros, con llamamientos al busca de enfermería todos los días, mañana, tarde y fin de semana", señalaron. Indicaron que las bajas y días de descanso de los profesionales en los centros de salud, no se están cubriendo como tales, "asumiendo las agendas de estos mismos el equipo del centro de salud, generando una sobrecarga en el trabajo de los profesionales de enfermería y peor atención por tanto a los pacientes".

Consulta en centros diferentes

Apuntaron que a los enfermeros y las enfermeras eventuales de la comarca oriental no se los contrata normalmente para cubrir esas bajas, sino que se les da "un ‘acúmulo’ en diferentes centros de salud de dos tres semanas para ir ‘apagando fuegos’, llegando incluso en una misma mañana a pasar la consulta en dos centros de salud diferentes".

Los eventuales de Enfermería del oriente de Asturias entregaron un comunicado, en el que exigen "transparencia en la adjudicación de guardias del área, en la que supuestamente se sigue un sistema de rueda", que no ven que esté funcionando.

Carteles de protesta del personal de Enfermería del oriente de Asturias. / Cedida a LNE

Reclamaron, asimismo, transparencia en los contratos que se adjudican al busca, "sacando los mismos cuando corresponda y no cuando crean conveniente", los dirigentes sanitarios.

"Exigimos la correcta cobertura de la incidencia turística en los centros de salud durante el periodo estival, que ha desaparecido o visto reducida su jornada en centros con alta afluencia de pacientes", demandan los enfermeros eventuales, en referencia al notable aumento de la población durante esas épocas del año, con el consiguiente aumento de las consultas y del trabajo en los centros sanitarios.

Sin plaza fija

Más reclamaciones: "Exigimos que los cambios de ubicación o de turno que se produzcan en cartelera se comunique en tiempo y forma al profesional, y que las carteleras de los eventuales se publiquen de tal manera que no impidan la conciliación de la vida personal y familiar".

Según manifestaron las personas afectadas, que no tienen plaza fija y que son contactados por las gerencias cuando se necesita cubrir puestos de acuerdo a la necesidad de ese momento, todas estas situaciones, mantenidas en el tiempo, están provocando "desgaste, frustración y desmotivación en un colectivo esencial para el sistema sanitario".

"Las enfermeras eventuales del SESPA no solicitamos privilegios, sino estabilidad, transparencia, respeto y unas condiciones laborales dignas que nos permitan desarrollar nuestro trabajo con la profesionalidad y la tranquilidad que nuestros pacientes merecen", apuntaron las profesionales en el comunicado.

Cuidados de calidad

Concluyeron su manifiesto señalando que la sanidad pública se sostiene "gracias a sus profesionales", y que sin estabilidad laboral "no es posible garantizar cuidados de calidad".

Las personas que se manifestaron ayer en Arriondas portaban carteles con mensajes de queja. "Conciliación: reducción 6 meses de antelación. ¿Basta ya!", "En Primaria no somos de segunda. Contratos dignos, no podemos más", "Eventual y esencial. Contratos dignos, transparencia" y "Rasca y gana: contrato de una semana" fueron algunos de ellos.

