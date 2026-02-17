Taller gratuito e inclusivo para adaptar y adaptarse a las nuevas formas de ocio organizado por Alienta
La asociación lanza esta formación online el próximo lunes 23, a las 5 de la tarde
María Terente Nicieza
La asociación Alienta ha convocado para el próximo lunes un taller de formación, de hora y media de duración. Será impartida por Irene Morán; referente a nivel nacional de espacios, actividades y servicios, sensorial y cognitivamente accesibles. Su proyecto social, "Ventea" trata especialmente el tema de las neurodivergencias, pero su objetivo es que en la vida comunitaria participen todas las personas.
Este taller, costeado por el gobierno del Principado de Asturias a través del proyecto "Sin barreras" de la asociación Alienta, es una oportunidad para que, tanto entidades, como profesionales o particulares, se informen y formen sobre la inclusión de todas las personas en el ocio y la cultura.
Las personas interesadas pueden contactar en el teléfono de información 676 801 798 y a través del correo electrónico comunicacionalienta@gmail.com.
