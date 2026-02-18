Encuentro literario-solidario con la activista saharaui Najla Mohamed-Lamin en Ribadesella

Este jueves 19 de febrero, a las 19:00, la Casa de Cultura de Ribadesella acoge la presentación del libro “Nosotras somos semilla”, de Lucía López Marco, en un acto que contará con la participación de Najla Mohamed-Lamin, una de las mujeres entrevistadas en la obra.

El libro reúne 36 historias y se apoya en conversaciones con 39 mujeres defensoras de la tierra en distintos lugares del mundo. Najla Mohamed-Lamin, activista saharaui por los derechos humanos y profesora especializada en derechos de las mujeres y en cuestiones medioambientales, compartirá parte de esas experiencias durante el encuentro.

La publicación nace con vocación transformadora: todos los beneficios se destinan íntegramente a la ONG Justicia Alimentaria, con el objetivo de impulsar proyectos de soberanía alimentaria y desarrollo rural justo, situando a las mujeres en el centro.

La actividad se enmarca dentro del calendario de Acciones Previas del 8M Asturies, organizado por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente y Amamantar.