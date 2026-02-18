Encuentro literario-solidario con la activista saharaui Najla Mohamed-Lamin en Ribadesella
El evento, que servirá para presentar el libro "Nosotras somos semilla", es este jueves, 19.00 horas, en la Casa de Cultura, dentro del calendario previo del 8M
María Terente Nicieza
Este jueves 19 de febrero, a las 19:00, la Casa de Cultura de Ribadesella acoge la presentación del libro “Nosotras somos semilla”, de Lucía López Marco, en un acto que contará con la participación de Najla Mohamed-Lamin, una de las mujeres entrevistadas en la obra.
El libro reúne 36 historias y se apoya en conversaciones con 39 mujeres defensoras de la tierra en distintos lugares del mundo. Najla Mohamed-Lamin, activista saharaui por los derechos humanos y profesora especializada en derechos de las mujeres y en cuestiones medioambientales, compartirá parte de esas experiencias durante el encuentro.
La publicación nace con vocación transformadora: todos los beneficios se destinan íntegramente a la ONG Justicia Alimentaria, con el objetivo de impulsar proyectos de soberanía alimentaria y desarrollo rural justo, situando a las mujeres en el centro.
La actividad se enmarca dentro del calendario de Acciones Previas del 8M Asturies, organizado por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente y Amamantar.
