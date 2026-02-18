Exposiciones, proyecciones audiovisuales y presentaciones literarias: la XXVIII Semana de la montaña del Grupo Peña Santa ya está en marcha
La Casa de Cultura de Cangas de Onís está siendo escenario de exposiciones, proyecciones y una ruta de montaña
Cangas de Onís acoge estos días la XXVIII Semana de la Montaña, organizada por el Grupo de Montaña Peña Santa, una cita ya consolidada en el calendario cultural y deportivo del concejo que vuelve a reunir a amantes del montañismo, la naturaleza y la aventura.
El programa se desarrollará en la Casa de Cultura, hasta el día 22, y contará con exposiciones, proyecciones audiovisuales y presentaciones literarias, además de una ruta de montaña como actividad de clausura.
La Semana de la Montaña arrancó el viernes 13, con la inauguración de la exposición de fotografía “Escapadas Prestosas”, a cargo de Raúl Grajal. Este miércoles 18, se proyectó “En torno a las Peñas Santas”, presentada por Martín Moriyón, una aproximación a uno de los macizos más emblemáticos de los Picos de Europa.
El jueves 19 a las 20:00 horas, el protagonismo será para la presentación del libro “Los Dosmiles de los Picos de Europa”, con la participación de sus autores, Alberto Boza y Heliodoro Vega, quienes compartirán su experiencia recorriendo las principales cumbres del macizo.
La programación continuará el viernes 20 a las 20:00 horas con la proyección “Más allá del paralelo 60… Un paseo por la Antártida”, a cargo de Laura Coviella y Enrique Sobrino, que trasladará al público a uno de los entornos más extremos y fascinantes del planeta.
Como cierre, el domingo 22 se celebrará una ruta de montaña al Pico Pierzu (1.552 metros), fomentando la práctica del montañismo y el conocimiento del entorno natural.
La Semana de la Montaña reafirma el compromiso del Grupo de Montaña Peña Santa con la divulgación, la cultura de montaña y la promoción de los valores asociados al respeto por la naturaleza, en un concejo íntimamente ligado a los Picos de Europa.
