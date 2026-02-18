Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mario Casas y su novia, Melyssa Pinto, de escapada romántica en Asturias: "Un lugar mágico con bosques que parecen sacados de un cuento"

La influencer comparte en redes sociales imágenes de su viaje al Principado y sus seguidores identifican "claramente" al famoso actor: "Está en la foto 13"

Fotografías de la escapada de Melyssa Pinto a Asturias

Fotografías de la escapada de Melyssa Pinto a Asturias / @melyssapiinto

Alejandra Carreño

Melyssa Pinto, la novia influencer de Mario Casas, se ha enamorado por completo de Asturias. La modelo ha disfrutado de unos días de nieve en el Principado y parece que de amor también. Sus seguidores han identificado "claramente" en una de las fotografías subidas a Instagram al famoso actor. "Está en la foto 13. Allí en la esquina", comenta una internauta. "Mario aparece sujetando al perrito", dice otra en referencia a la misma imagen, en la que aparecen varias personas sentadas alrededor de una mesa en el exterior, junto a una cabaña de montaña.

Algunas de las fotografías compartidas por Melyssa Pinto en Asturias

Algunas de las fotografías compartidas por Melyssa Pinto en Asturias / @melyssapiinto

El perrito es "Romeo", la inseparable mascota de Melyssa Pinto, que ha sido clave en la confirmación de la relación entre la influencer y el actor. "Un lugar mágico y cargado de buena energía. Rutas por montañas nevadas y bosques que parecen sacados de un cuento. Felicidad", ha escrito Pinto en una publicación sobre Asturias subida hace tan solo unas horas.

Junto a estas palabras, un carrusel de fotos en la que se identifica claramente a su perro "Romeo" y se intuye la presencia de Mario Casas, que ahora luce melena. Para más evidencias, la escapada se produjo en el fin de semana de San Valentín.

La fotografía en la que aparece Mario Casas, primero por la izquierda.

La fotografía en la que aparece Mario Casas, primero por la izquierda. / @melyssapiinto

Sotres, las montañas de los Picos, cabrales...

En la fotografías aparece Sotres, un pueblo de cuento del oriente asturiano, varios paisajes de los Picos de Europa, una cueva, vacas, ovejas... También una piedra en forma de corazón durante la práctica de espeleología. Y un plato de queso cabrales, tortos y pan, además de la comentada foto grupal en la que parece estar Mario Casas.

Aunque ni Melyssa Pinto ni Mario Casas han confirmado públicamente su relación, la pareja ya ha sido pillada junta en varias ocasiones. El noviazgo va camino de cumplir un año y la fama de la influencer y ex concursante de La Isla de las Tentaciones está disparada. Tiene 1,1 millones de seguidores en Instagram y ha sacado su propia colección de moda para Shein y para la marca de calzado Gioseppo.

