Presentación en Llanes de un libro sobre el poeta y narrador Manuel Arce, figura clave de la vida cultural de Cantabria

"Manuel Arce, de la palabra poética a la narrativa (1928-2018)" es el título del libro de Luis Alberto Salcines que se presenta este jueves, en la Casa de Cultura de Llanes, a las 19.30 horas.

El libro evoca la infancia de Manuel Arce en su pueblo, San Roque del Acebal (Llanes), describe la presencia del paisaje de ese concejo en sus novelas y cuenta su trayectoria humana y literaria, a través de una conversación que mantuvo con el autor. Incluye, además, una antología poética y aforística y su extensa relación bibliográfica.

El protagonista

Manuel Arce, figura clave de la vida cultural de Cantabria, formó parte del grupo literario denominado "Proel de Santander". En 1952, abrió la librería y galería de arte "Sur", que permanecería en funcionamiento durante 40 años. Antes, en 1948, había fundado la revista y la colección de poesía "La isla de los ratones".

En 1985 fue nombrado primer presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, cargo desde el que creó los premios de poesía y narrativa de la entidad, que desde 2012 llevan su nombre. Fue miembro del jurado del Premio "Príncipe de Asturias" en 1993.

El autor

Luis Alberto Salcines (Santander, 1952), licenciado en Ciencias Físicas y exprofesor de Educación Secundaria, colabora en diferentes medios de comunicación sobre temas culturales. Es editor de la colección de poesía "Anjana. La Grúa de Piedra"y codirector de la colección "A la sombra de los días".

Ha publicado varias antologías referidas a poesía en Cantabria, y varios referidos a Asturias: "Cangas de Onís: a la sombra de Covadonga y el puente romano" (1992), "Poetas de Asturias en Cangas de Onís" (2008), "Todas direcciones –Antología de poetas de Asturias– (2002) y "Calle san Pelayo" (2020).