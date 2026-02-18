Presentación en Llanes de un libro sobre el poeta y narrador Manuel Arce, figura clave de la vida cultural de Cantabria
El acto será este jueves, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura, y contará con la presencia del autor, Luis Alberto Salcines
"Manuel Arce, de la palabra poética a la narrativa (1928-2018)" es el título del libro de Luis Alberto Salcines que se presenta este jueves, en la Casa de Cultura de Llanes, a las 19.30 horas.
El libro evoca la infancia de Manuel Arce en su pueblo, San Roque del Acebal (Llanes), describe la presencia del paisaje de ese concejo en sus novelas y cuenta su trayectoria humana y literaria, a través de una conversación que mantuvo con el autor. Incluye, además, una antología poética y aforística y su extensa relación bibliográfica.
El protagonista
Manuel Arce, figura clave de la vida cultural de Cantabria, formó parte del grupo literario denominado "Proel de Santander". En 1952, abrió la librería y galería de arte "Sur", que permanecería en funcionamiento durante 40 años. Antes, en 1948, había fundado la revista y la colección de poesía "La isla de los ratones".
En 1985 fue nombrado primer presidente del Consejo Social de la Universidad de Cantabria, cargo desde el que creó los premios de poesía y narrativa de la entidad, que desde 2012 llevan su nombre. Fue miembro del jurado del Premio "Príncipe de Asturias" en 1993.
El autor
Luis Alberto Salcines (Santander, 1952), licenciado en Ciencias Físicas y exprofesor de Educación Secundaria, colabora en diferentes medios de comunicación sobre temas culturales. Es editor de la colección de poesía "Anjana. La Grúa de Piedra"y codirector de la colección "A la sombra de los días".
Ha publicado varias antologías referidas a poesía en Cantabria, y varios referidos a Asturias: "Cangas de Onís: a la sombra de Covadonga y el puente romano" (1992), "Poetas de Asturias en Cangas de Onís" (2008), "Todas direcciones –Antología de poetas de Asturias– (2002) y "Calle san Pelayo" (2020).
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Un argelino que llevaba apenas 40 días en España y un menor marroquí propinan una paliza a un gijonés para robarle
- La Universidad Alfonso X el Sabio abre la oferta de empleo para su nuevo campus de Oviedo: estos son los perfiles que se requieren
- Un joven herido en el cuello y su padre detenido tras un grave altercado en la entrada de un bar del barrio gijonés de Cimavilla
- En pleno centro de Oviedo y en una recóndita aldea del Oriente: Asturias suma dos nuevos restaurantes distinguidos en la Guía Repsol
- Nuevo paso decisivo para el nuevo aparcamiento subterráneo de Oviedo: el Ayuntamiento abre un plazo de dos meses para presentar todos los informes