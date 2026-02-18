El PSOE de Cangas de Onís propone nombrar Hijo Adoptivo a título póstumo al empresario asturmexicano Juan Antonio García Ramírez

El PSOE de Cangas de Onís llevará al próximo pleno municipal una propuesta para nombrar Hijo Adoptivo del concejo, a título póstumo, al empresario y promotor cultural Juan Antonio García Ramírez, fallecido hace unos días en Oviedo a los 68 años. La iniciativa, anunciada por la secretaria general de los socialistas cangueses, Vanesa González, pretende formalizar el reconocimiento institucional a una figura que, pese a haber nacido en México D.F. en 1957, mantuvo a lo largo de su vida una estrecha relación con el municipio asturiano a través de sus raíces paternas en la localidad de Següencu.

La propuesta se presentará en el turno de ruegos de la próxima sesión plenaria, según ha detallado González, que ha realizado un llamamiento a los grupos políticos con representación municipal para que el nombramiento pueda aprobarse por unanimidad. "No estamos ante un trámite administrativo, sino ante un deber moral", ha señalado la dirigente socialista en la nota de prensa remitida a los medios.

"Aprender a trabajar"

El vínculo de García Ramírez con Cangas de Onís se remonta a su juventud, cuando su padre, Enrique García, natural de Següencu, le envió a pasar un año al concejo con el propósito, según las palabras que el propio empresario recordaba, de "aprender a trabajar". Durante aquella estancia, cursó estudios en el Instituto Rey Pelayo y trabajó en el desaparecido bar Piloña, experiencias que él mismo consideraba fundacionales para su formación personal y profesional.

La figura paterna resulta clave para entender la biografía de García Ramírez. Enrique García emigró a México a finales de los años veinte del siglo pasado, desarrollando una trayectoria empresarial en el sector del calzado que le llevó a establecerse en localidades como Apizaco y León, en el estado de Guanajuato. Desde allí, mantuvo el contacto con otros emigrantes originarios de Següencu, tejiendo una red de solidaridad que, según destaca la propuesta socialista, dejó una impronta ética en la familia.

Relación con Asturias

Ya en la edad adulta, Juan Antonio García Ramírez desarrolló una carrera empresarial diversificada que incluyó, entre otras responsabilidades, la presidencia de los Dorados de Culiacán, equipo de fútbol mexicano. Pero su actividad trascendió el ámbito estrictamente empresarial para adentrarse en el terreno de la promoción cultural y educativa. En México impulsó el Instituto Oviedo de León, en Guanajuato, y participó en la creación de una facultad de Filosofía vinculada a la Fundación Gustavo Bueno.

La relación con Asturias se mantuvo viva a través de diversas iniciativas de mecenazgo que, en el caso concreto de Cangas de Onís, tuvieron un reflejo tangible en el espacio público. García Ramírez donó al concejo la Escultura del Emigrante, una obra instalada en el entorno de la Casa Riera que remite a la memoria de la emigración asturiana. También promovió la realización de un cuadro del pintor Augusto Ferrer-Dalmau, creado con motivo del 1.300 aniversario de la Batalla de Covadonga, una pieza que, según subraya la propuesta, sitúa al municipio en el mapa de la producción artística de alcance internacional.

Vinculación con Cangas

En los últimos cuatro años de su vida, García Ramírez residió en Oviedo, donde afrontó la enfermedad que finalmente le causó la muerte hace unos días. Durante ese período, según la información facilitada por el PSOE local, mantuvo su vinculación con el concejo a través de visitas y contactos con la zona de origen de su padre.

La secretaria general del PSOE de Cangas de Onís ha estructurado la justificación del reconocimiento en tres planos: el local, por las donaciones que han transformado elementos del patrimonio municipal; el asturiano, como símbolo de la emigración que mantiene los lazos con el territorio de origen; y el internacional, por su trayectoria como impulsor de proyectos educativos y culturales en México. "Su éxito nunca le alejó de su origen; al contrario, lo utilizó como herramienta para elevar a su tierra", ha afirmado González.

"No pertenece a ningún partido"

La iniciativa llega en un momento en que las corporaciones locales suelen abordar este tipo de distinciones con criterios variables. En este caso, la propuesta subraya la condición de García Ramírez como figura que, sin haber nacido en el concejo, ha mantenido una relación continuada y ha contribuido a su proyección exterior. El hecho de que se tramite a título póstumo añade un elemento singular a la tramitación, aunque no supone un obstáculo legal siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el reglamento de honores y distinciones del municipio.

González ha insistido en que el legado de García Ramírez "no pertenece a ningún partido" y ha expresado su confianza en que la corporación municipal será capaz de alcanzar un acuerdo unánime en torno a la propuesta. "Si algo define a Cangas de Onís es nuestra capacidad para dejar a un lado las diferencias menores cuando nos enfrentamos a los grandes temas de nuestra historia", ha señalado. La propuesta será debatida en las próximas semanas, una vez que se formalice su inclusión en el orden del día del pleno municipal.