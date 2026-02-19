Avanzan los trabajos de ampliación del puente Emilio Llamedo, en Arriondas
La inversión global en el proyecto supera los 5,2 millones
Avanzan las obras de ampliación del puente Emilio Llamedo, en Arriondas, iniciadas el pasado mes de septiembre y tras la demolición del anterior, que implicará la creación de una nueva conexión entre las dos orillas del Sella, términos municipales de Cangas de Onís y de Parres, con menor impacto ambiental y mayor seguridad para peatones y vehículos. La inversión global en el proyecto supera los 5,2 millones.
El proyecto de ampliación del puente Emilio Llamedo, que supondrá una remodelación integral de la infraestructura, ha sido adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción por 3.716.980 euros. La compañía dispone de 24 meses para completar la actuación, que ampliará notablemente las aceras y mejorará la seguridad para peatones y vehículos.
Las obras consistirán en la sustitución completa de la actual estructura, compuesta por un tablero y dos pilas de hormigón sobre el río Sella, por un único tablero de 109 metros de longitud, dos de altura y 10,8 de ancho, sin apoyos intermedios. De esta forma, se reducirá el impacto ambiental sobre el cauce del río Sella, al tiempo que se evitará que la corriente deposite materiales en las inmediaciones del puente.
Sobre la nueva estructura se creará una calzada de 7,3 metros de ancho y se construirán las aceras. El paso peatonal de la margen izquierda en sentido Arriondas tendrá 3,5 metros de ancho y el de la margen derecha, de igual anchura, albergará un mirador justo encima del lugar en el que se da inicio cada verano al Descenso Internacional del Sella. La obra consistirá en la instalación de un voladizo sobre el río con suelo de vidrio de triple capa.
Con esta remodelación, el puente pasará de tener 8,4 a 14,3 metros de anchura, lo que implica un significativo aumento de calzada y aceras, que quedarán separadas por sendas barreras de seguridad a ambos lados.
