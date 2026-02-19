La caída de un árbol corta varias horas la línea de Feve Oviedo-Santander, a la altura de Pintueles (Piloña)
Los trabajos para despejar la vía, afectada en unos 400 metros, se prolongaron durante 20 horas
La caída de un árbol como consecuencia de las fuertes rachas de viento han mantenido cortada durante unas 20 horas la línea de Feve Oviedo-Santander, a la altura de Pintueles, en el concejo de Piloña. La circulación quedó cortada en la tarde del miércoles, y solo pudo reanudarse a las tres de la tarde de este jueves.
El destrozo provocado por la caída del árbol fue "muy importante" y la reparación resultó muy compleja, principalmente por las dificultades que entraña llegar hasta la zona afectada, según fuentes de Adif. El siniestro provocó la rotura de la catenaria y el resto del cableado en una longitud de unos 400 metros.
Renfe estableció un servicio de transporte por carretera entre las estaciones de Infiesto y Nava para los pasajeros afectados por el incidente.
