La caída de un árbol corta varias horas la línea de Feve Oviedo-Santander, a la altura de Pintueles (Piloña)

La caída de un árbol como consecuencia de las fuertes rachas de viento han mantenido cortada durante unas 20 horas la línea de Feve Oviedo-Santander, a la altura de Pintueles, en el concejo de Piloña. La circulación quedó cortada en la tarde del miércoles, y solo pudo reanudarse a las tres de la tarde de este jueves.

El destrozo provocado por la caída del árbol fue "muy importante" y la reparación resultó muy compleja, principalmente por las dificultades que entraña llegar hasta la zona afectada, según fuentes de Adif. El siniestro provocó la rotura de la catenaria y el resto del cableado en una longitud de unos 400 metros.

Renfe estableció un servicio de transporte por carretera entre las estaciones de Infiesto y Nava para los pasajeros afectados por el incidente.