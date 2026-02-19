El Carnaval infantil de Caravia reune a más de una veintena de niños y niñas

Siguen celebrándose en fiestas de Carnaval en la comarca oriental de Asturias. La última, se ha desarrollado en el concejo de Caravia y ha reunido a más de una veintena de niños y niñas, que disfrutaron de una actuación y diferentes actividades.

Las próximas fiestas de Antroxu en la comarca serán las ocho siguientes:

–20 de febrero Nueva

–21 y 22 de febrero Arriondas

–21 de febrero. Panes.

–7 de marzo Infiesto

–7 de marzo Cangas de Onís

–14 de marzo Llastres

–20, 21 y 22 de marzo Colunga

–28 de marzo. Posada

Un momento del Carnaval infantil de Caravia. / Ayuntamiento de Caravia

Hasta el momento, además del de Caravia, se han celebrado fiestas de Carnaval en los siguientes lugares:

–31 de enero Po de Cabrales

–13 de febrero Colombres (infantil)

–14 de febrero Llanes

–14 de febrero Llastres (infantil)

–15 de febrero Cangas de Onís (infantil)

–15 de febrero Ribadesella

–15 de febrero Parres, Llanes

–16 de febrero Ribadesella (infantil)

–17 de febrero Cortines, Llanes