Clamor ecologista contra la ampliación de concesión de agua del Dobra: "Supone estrujar su poco caudal y facilitar el consumo desmesurado que genera la masificación turística"

"Lamentamos que la Confederación Hidrográfica no atienda nuestras alegaciones y autorice más aprovechamientos de la escasa agua del río Dobra, con destino a refuerzo estival del abastecimiento de agua potable a Cangas de Onís para atender su masificación turística". La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies (CEA) ha denunciado lo que a su juicio supone "estrujar el poco caudal de los ríos asturianos en la época estival, facilitando el consumo desmesurado que genera la masificación turística".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha rechazado las alegaciones que presentó la CEA contra la solicitud del Ayuntamiento de Cangas de Onís de ampliación de la concesión de agua que ya tiene de abastecimiento del río Dobra. El objetivo es aumentar el caudal máximo concedido del río Dobra, para el refuerzo estival del abastecimiento de agua a Cangas de Onís, que pasaría de 25 litros por segundo que explota desde 1984 a 73,74 litros por segundo que es el caudal máximo solicitado. Autorizan triplicar el caudal detraído del río en plena época de sequía estacional.

Rio Dobra. / CEA

Cuatro captaciones activas

En la actualidad, el abastecimiento de la zona se produce con cuatro captaciones activas:

–Captación de Cangues de Arriba funcionando desde el año 2000.

–Captación del río Güeyu Prietu funcionando desde el año 1984.

–Captación del río Dobra funcionando desde el año 1984.

–Segunda captación del río Dobra funcionando desde el año 2003, como refuerzo para época estival.

Oposición desde los años ochenta

"Sorprende que ahora se autorice triplicar el agua captada del río, captación al que ya nos habíamos opuesto en los años ochenta desde la Coordinadora Ecoloxista cuando se empezó a abastecer Cangas de Onís desde el río. Se autoriza detraer más agua a un río cada día más seco, sin buscar otras opciones de aguas subterráneas que tendrían menos impacto que detraer agua del cauce que sufre importantes reducción de caudal en la época veraniega y que pondría en peligro su biodiversidad y riqueza ambiental", destaca el colectivo conservacionista.

El río Dobra es de alto valor natural dentro de Zona de Especial Conservación Ponga-Amieva (ES1200009) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Ponga-Amieva. La protección europea de la zona, exige garantizar la conservación de las especies que, estando incluidas en los anexos II y IV de la Directiva 92/43/CE y en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE, se distribuyen por el ámbito de aplicación del espacio, y para las que se ha considerado necesaria la aplicación de medidas de gestión directas para mejorar su estado; además de garantizar la conservación y mejora de sus hábitats, recuerda la CEA. "Detraer más agua de la cuenca como autoriza al Ayuntamiento de Cangas de Onís es justo lo contrario que lo reclama en los planes de protección europeos", subraya.

"Dotaciones exageradas"

"No compartimos que se hable de consumo o demanda de agua potable sin distinguir los usos, ya que es de todo punto inaceptable. No compartimos el objetivo de la satisfacción de unas apetencias por el agua bajo el prisma de unas dotaciones exageradas por habitante y día, que en nada se corresponden a lo que se espera de una gestión adecuada", indica la Coordinadora.

"Lo que se tiene que hacer es una mejor gestión de la demanda, trabajar por reducir las inaceptables pérdidas de agua en sus redes de distribución, algo conocido. Se trata simplemente de un aumento concesional sin que se plantee alternativas para abastecer el aumento del consumo de los turistas que colapsan la zona", concluye.