Comienzan los trabajos para retirar el impactante argayo que sepultó una carretera de montaña en Ponga

Maquinaria pesada de gran tamaño realiza las tareas, que podrían extenderse también a la ladera de la montaña, para evitar nuevos desprendimientos

VÍDEO: Comienzan los trabajos para retirar el argayo que sepultó la carretera de Viegu, en Ponga

R.D.

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Vidosa (Ponga)

La retirada del enorme argayo que cortó la carretera de Beleño San Ignacio (PO-2), conocida popularmente como carretera de ViegU, ha comenzado, tras la llegada a la zona del desprendimiento de la maquinaria pesada de gran tamaño necesaria para mover las toneladas de piedra, vegetación y roca caídas desde la ladera de la montaña.

El vial, que comunica la capital del concejo de Ponga con la N-625 en Vidosa, quedó cortado en la madrugada del pasado domingo, tras varias semanas de intensas lluvias que habían provocado también otros desprendimientos menores en diferentes puntos de la comarca oriental.

Intervención en la ladera

La Consejería de movilidad actuó de inmediato tras registrarse el impactante argayo, en la madrugada del domingo. Ese mismo día, técnicos de la Consejería visitaban la zona y empezaron a analizar tanto la situación de la carretera como, sobre todo, el estado de la ladera. Los técnicos regresaron este lunes para continuar con las comprobaciones.

El impactante argayo registrado en la carretera de Viegu. / R. D.

La Consejería no maneja ningún calendario sobre la reapertura de la vía, ya que, aparte de retirar las rocas caídas sobre la carretera, es posible que haya que intervenir en la ladera, para evitar nuevos desprendimientos. En todo caso, las fuentes consultadas destacaron que la del argayo de la carretera de Viegu es una obra de emergencia en la que se actuará con la mayor celeridad posible, pero con la premisa de la seguridad.

Esta carretera, de titularidad autonómica, fue objeto de una importante mejora hace unos 15 años. Entonces se invirtieron más de 2,3 millones de euros.

