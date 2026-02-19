Convocados los XIX Premios del Deporte "Llanes Siglo XXI"

El Consejo Sectorial del Deporte de Llanes, en reunión celebrada en la tarde de ayer, ha resuelto convocar la XIX edición de los Premios del Deporte ‘Llanes Siglo XXI’ que, a través de dicho Consejo Sectorial del Deporte y de la Concejalía de Deportes que ostenta la edil Mónica Remis, otorga el Ayuntamiento de Llanes.

Estos galardones pretenden reconocer la trayectoria de aquellos deportistas y/o entidades deportivas que con su esfuerzo y constancia hayan reunido méritos suficientes a juicio de la comisión valoradora.

El plazo para la presentación de candidaturas a estos XVIII Premios del Deporte de Llanes se abre mañana, 20 de febrero, y se prolongará hasta el próximo 3 de marzo, ambos inclusive, debiendo ser presentadas las propuestas y candidaturas a través del Registro municipal.

La gala de entrega de estos premios se desarrollará el viernes 20 de marzo, con un calendario de actos que se anunciará oportunamente.

Estos XIX Premios del Deporte de Llanes se regularán por las siguientes bases:

Bases reguladoras

1.- La presente convocatoria tiene por objetivo regular el procedimiento para reconocer la trayectoria de aquellos deportistas y/o entidades deportivas que con su esfuerzo y constancia hayan reunido méritos suficientes a juicio de la Comisión Valoradora de la Gala a lo largo del año 2025 y para el reconocimiento al mérito del Deporte Base en el concejo de Llanes.

2.- Podrán optar a esta distinción:

a) Todos los deportistas llaniscos mayores de 16 años.

b) Los clubes o entidades deportivas que hayan realizado labores de promoción y/o divulgación deportiva o participado en competiciones deportivas oficiales, alcanzando clasificaciones o marcas de especial relevancia durante el año 2025 o la temporada 2025 siempre que figuren inscritos en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Llanes como entidades deportivas.

Los premios a los que podrán optar son los siguientes, tanto en las categorías femenina como masculina:

Trayectoria Deportiva

Labor Técnico-Deportiva

Labor Patrocinadora

Dedicación al Deporte

Evento Deportivo

Inclusión y Mérito Deportivo

Mejores Valores Humanos

Igualmente, se podrá distinguir a aquellos que hayan logrado alguna medalla la temporada pasada, o algún ascenso de categoría, tanto a nivel individual como en equipos o grupos deportivos.

3.- Los premios al reconocimiento al mérito del Deporte Base del municipio llanisco reconocerán a todos los deportistas llaniscos menores de 16 años que hayan conseguido una medalla durante la temporada 2025 en campeonatos regionales, nacionales o internacionales y a aquellos clubes deportivos del concejo de Llanes que hayan logrado el ascenso de categoría también durante la citada temporada.

4.- Los premios son abiertos, pudiendo ser propuestos los candidatos por clubes, entidades, individualmente por personas físicas o por miembros del jurado. Cada propuesta deberá ir acompañada de los méritos en que se basa y del currículum del propuesto. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación íntegra y sin salvedad alguna de las presentes bases. Las solicitudes deberán presentarse en el registro del Ayuntamiento de Llanes, entre los días 20 de febrero y 3 de marzo ambos inclusive. Podrán concederse a título póstumo.

5.- Todos los premios se otorgarán con carácter exclusivamente honorífico y no generarán derecho a ningún devengo ni efecto económico alguno.

6.- El Jurado será el Consejo Sectorial de Deportes. El Consejo Sectorial de Deportes se reunirá previa convocatoria, actuando como secretario y presidente aquellos del Consejo. El presidente tendrá voto de calidad. El voto será secreto. Los acuerdos del Consejo serán inapelables y se adoptarán por mayoría. Se resolverá en primera convocatoria por mayoría y en segunda convocatoria, pasados 30 minutos de la primera, por los asistentes. El Consejo podrá resolver cuantas dudas o controversias se presenten en las deliberaciones o en la interpretación de las bases e igualmente podrá declarar desiertas todas o algunas de las modalidades por no reunir, a su juicio, las candidaturas presentadas méritos suficientes para obtener el reconocimiento. Asimismo, podrá declarar compartidos los reconocimientos en aquellas modalidades que considere oportuno.

Noticias relacionadas

7.- La recepción de los galardonados y la entrega de premios y/o diplomas se realizará en la “Gala de los XVIII Premios del Deporte Llanes Siglo XXI” y en la “Gala de los Premios al Deporte Base del Municipio de Llanes” que, con tal motivo, se celebrarán en Llanes el día 20 de marzo.