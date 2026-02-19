Don Orione cumple 75 años en Posada de Llanes: habrá un encuentro para celebrarlo este sábado

"Don Orione, el pulso de un pueblo. El fuego de la caridad entre la montaña y el mar" es el lema elegido para celebrar el 75.º aniversario de la presencia orionista en Posada de Llanes. Con tal motivo se ha organizado un encuentro en el centro Don Orione de Posada, este sábado 21, a las 16.30 horas.

El Centro Don Orione es una institución son ánimo de lucro de apoyo a personas con discapacidad. Pertenece a la Congregación religiosa fundada por San Luis Orione, Pequeña Obra de la Divina Providencia. También se les conoce como "orionistas". En total Posada de Llanes sirven a 150 personas con discapacidad intelectual.

Entrada al colegio Don Orione, en Posada de Llanes. / LNE

El objetivo principal es apoyar a las personas con discapacidad intelectual de modo que puedan participar e integrarse lo más posible en la sociedad y lograr una buena calidad de vida. Otras dos metas fundamentales muy unidas a la anterior son:

Trasmitir a la sociedad el valor que en sí misma tiene la persona con discapacidad, defender sus derechos e implicar a todos en la tarea de su plena integración en la comunidad natural a la que pertenecen.

Como Congregación Religiosa orionista queremos también dar testimonio de un servicio desinteresado de la Iglesia a la sociedad, al estilo de Jesús y según el carisma de Don Orione.

El padre Martín Remis Piñera, natural de Lledías (Llanes), fue el principal artífice de la construcción del centro Don Orione, primero en España de la congregación orionista (Pequeña Obra de la Divina Providencia), que fundó san Luis Orione. Martín Remis puso en 1951 la primera piedra del centro, que se inauguró el 13 de octubre de 1956. Fue el primer centro de la Congregación en España.

El Don Orione se encargó en un primer momento de la educación de hijos de emigrantes y huérfanos, y, desde 1968, al apoyo a personas con discapacidad. Tiene oferta de educación especial, talleres, CAI, club deportivo y organiza múltiples actividades de ocio, tiempo libre, deporte y vacaciones. Sus usuarios participan activamente en la vida social de Posada: fiestas, Cabalgata de Reyes, Amagúestu, Carnavales...

Entre 1956 y 1968 fue colegio para huérfanos. Los principales acontecimientos en ese período de tiempo fueron:

1961. El 18 de junio se realiza la primera Visita Canónica, firmada por D. José Dutto. Está de director el P. Alejandro Soulás, luego el P. Lino Burzoni, el clérigo Miguel Salcedo y el aspirante Carmelo Soria, cocinero. Alumnos, 23 internos y 6 externos que frecuentan 4º y 5º elemental. Económicamente, la casa se sostiene la mensualidad de los alumnos es entre 200 y 300 pesetas y los externos 30. Cáritas diocesana da un kilo de leche en polvo al mes por chico, cincuenta kilos de pasta y dos kilos de harina. Hay algunas donaciones locales, las limosnas de las Santas Misas. No hay deudas. Últimamente, se ha construido un depósito de agua potable de 18.000 litros.

1962. En abril se está terminando un nuevo salón en construcción. Los alumnos son unos 50. Están el P. Alejandro, el Hno. Pedro (Italiano) y el Hno. Faustino.

1964. Viene Don Regino como párroco a Posada. Al cargo de los chicos están el P. Helio, el Hno. Jesús García, el Hno. Isidro y el P. Nino. El 3 de junio tiene lugar la 2ª visita canónica realizada por Don Parodi.

1965. El 25 de agosto se nombra director al P. Juan Radice que sustituye al P. Helio y el Hno. Germán hará su tirocinio. Visita de Don Carradori.

1966. Se incorpora el Hno. Acebes. Con fecha 4 de mayo se comunica el envío del Consejo General de 54.000 pesetas para el arreglo de los baños.

Alumnos del Centro Don Orione en el festival artístico Porrúa en Bolas. / LNE

Desde septiembre de 1968 se convirtió en centro dedicado a la formación e inserción de personas con discapacidad intelectual. Los principales acontecimientos hasta 1989 fueron:

1968. Se preparan los trámites para la autorización como Centro de Educación Especial y aprobación de su reglamento, orden ministerial de 7 de octubre (BOE del 21 de octubre del 68). Se conceden tres unidades y se orienta la actividad hacia la Educación Especial y asistencia a personas con discapacidad intelectual necesitados. Se da en el centro un cursillo para encofradores y en él se alarga el edificio principal en sus tres plantas. Dirigen el Centro el P. Juan, el P. Quinto y el Hno. Germán. Primeras maestras de educación especial: Carmen Rosa Alonso Carriles, María de los Ángeles García y María Concepción Giganto en calidad de interinas y con una matrícula de 40 alumnos.

1968. Se preparan los trámites para la autorización como Centro de Educación Especial y aprobación de su reglamento, orden ministerial de 7 de octubre (BOE del 21 de octubre del 68). Se conceden tres unidades y se orienta la actividad hacia la Educación Especial y asistencia a personas con discapacidad intelectual necesitados. Se da en el centro un cursillo para encofradores y en él se alarga el edificio principal en sus tres plantas. Dirigen el Centro el P. Juan, el P. Quinto y el Hno. Germán. Primeras maestras de educación especial: Carmen Rosa Alonso Carriles, María de los Ángeles García y María Concepción Giganto en calidad de interinas y con una matrícula de 40 alumnos.

1969. Solo se ha podido empezar el curso el 11 de noviembre porque el ministerio no ha enviado los maestros. Los alumnos son 40 pero llegarán a 45 que es la capacidad de la casa. El comedor está terminado y es grande y bonito, se dice en una carta, y el depósito de agua. Hay que aumentar la luz, entran 3 Kw/h y se necesitan 30. Hay que poner línea y caseta para el transformador, todo ello costará unas 50.000 pesetas. Hay necesidad de dos lavadoras. El curso 69/70 se dotó también al colegio de una clase de logopedia y foniatría a cargo de Don Antonio Calero.

1970. Hay 60 niños, se hacen varias obras, se desbosca detrás de la casa y se hace una pequeña granja con terneros, cerdos, gallinas y ovejas así como una pequeña huerta. Comienzan a trabajar Josefina Obeso y Angelita Argüelles.

1971. Se incorpora la Señora Carmen Puertas. En febrero se ve la necesidad de unos talleres para los chicos que van aumentando. En verano se hace un curso para asistentes-educadores impartido por profesionales de la psiquiatría y la medicina. En el curso 71/72 hay 84 chicos matriculados.

Huerto del Don Orione. / LNE

1973. Se pide a los religiosos cubrir provisionalmente las vacantes de las parroquias de Rales, Meré y Caldueño que ha dejado D. Ignacio Nosti. Desde la Delegación de Trabajo se comunica la inscripción en el Registro de Centros de Empleo Protegido para trabajadores minusválidos asignando el número 34.

1974. En verano vienen dos grupos de 50 personas del Hogar de Madrid con usuarios de aquel Centro. Nueva ampliación del edificio en ángulo recto, la actual cocina, dormitorio de pequeños y dormitorios de personal.

1975. Este año hay 99 usuarios. Viene el P. Julio Masi como director. Se autoriza la creación de una sección de Formación Profesional de primer grado.

1976. En abril visitan el centro unos amigos de Bilbao. Visita el Centro el Padre Zanatta. Se solicita la construcción de una residencia para adultos. En verano se realiza el primer campamento en Covadonga.

En abril visitan el centro unos amigos de Bilbao. Visita el Centro el Padre Zanatta. Se solicita la construcción de una residencia para adultos. En verano se realiza el primer campamento en Covadonga. 1977. 111 alumnos están como religiosos P. Julio, P. Franco Gerali, P. Luis, Manolo, Gabino, Nazario y José Ramos (Cocinero) e Isabel Pérez. En mayo del 25 al 29 tienen lugar en Madrid las primeras jornadas deportivas nacionales en las que participan nuestros alumnos, presididas por la Reina Doña Sofía. Campamento de verano en Camporredondo (norte de Palencia) jefe de campamento, Francisco Acuña y cocinero Juan Zafra…

1978.. 123 alumnos. Están P. Agostini, P. Julio, P. Franco, P. Séptimo, Hno. Manolo, Hno. Juan Miguel y Hno. Ángel Pedro. Los aspirantes, Fermín marcilla y Enrique Álvarez. Ayudan en la tarea educativa-asistencial José Ramos e Isabel Pérez. Además de 11 maestros. 7 mujeres en tareas de limpieza y ropero y el señor Emilio en la cuadra. Se monta un invernadero, se ponen bebederos en la cuadra. Este año entra en funcionamiento la piscina climatizada, un auténtico lujo por entonces y se inicia la construcción del pabellón de deportes. El 30 de diciembre visita el Centro el Director General Don Ignacio Terzi.

123 alumnos. Están P. Agostini, P. Julio, P. Franco, P. Séptimo, Hno. Manolo, Hno. Juan Miguel y Hno. Ángel Pedro. Los aspirantes, Fermín marcilla y Enrique Álvarez. Ayudan en la tarea educativa-asistencial José Ramos e Isabel Pérez. Además de 11 maestros. 7 mujeres en tareas de limpieza y ropero y el señor Emilio en la cuadra. Se monta un invernadero, se ponen bebederos en la cuadra. Este año entra en funcionamiento la piscina climatizada, un auténtico lujo por entonces y se inicia la construcción del pabellón de deportes. El 30 de diciembre visita el Centro el Director General Don Ignacio Terzi. 1979. Desde Llanes llegan lo Reyes Magos y regalan el primer televisor en color. En febrero el primer campeonato de Asturias de deporte especial organizado por Ande siendo delegado provincial Manuel Martínez Mauleón. El 13 de mayo celebra su primera misa el P. Alberto Fuentes. Javier Santos Villa de nuestro Centro representa a España en los Juegos Especiales de Natación que se celebran en Bélgica. Obtuvo medalla de bronce a espalda y de oro en relevos. Nuevo convenio educativo con 13 unidades.

1979. Desde Llanes llegan lo Reyes Magos y regalan el primer televisor en color. En febrero el primer campeonato de Asturias de deporte especial organizado por Ande siendo delegado provincial Manuel Martínez Mauleón. El 13 de mayo celebra su primera misa el P. Alberto Fuentes. Javier Santos Villa de nuestro Centro representa a España en los Juegos Especiales de Natación que se celebran en Bélgica. Obtuvo medalla de bronce a espalda y de oro en relevos. Nuevo convenio educativo con 13 unidades.

1980. En abril visita del Sr. Arzobispo D. Gabino. En mayo celebran su primera misa los nuevos curas P. Fernando Santamaría, Pablo Salvatierra e Isidro Ruiz; este último destinado a la casa de Posada. Se dan los últimos retoques a la nueva cuadra antes de meter las vacas. Los fines de semana y en vacaciones vienen al centro dos seminaristas como voluntarios Pedro Tardón y Luis Piñero. En octubre la Beatificación de Don Orione, viajan a Italia algunos religiosos. En noviembre se inaugura la Residencia P. Luis por Don Gabino.

1981. Se celebra el Carnaval con gran asistencia de chicos de Posada. Más de 100 jóvenes del Movimiento Scout Católico se reúnen en el Centro para celebrar la Pascua de ese año. Se celebra en nuestra piscina el campeonato provincial de natación organizado por Ande. En los primeros Juegos Olímpicos Especiales Europeos celebrados en Bruselas el equipo del Centro se proclama campeón de Europa. Se reunieron 3.000 atletas de 19 países.

1982. 136 usuarios. En los meses de enero y febrero el pintor campurriano Mariano Ruiz está en el centro y deja algunos cuadros pintados. Se construye el pasillo de la casa principal. Se compra una cámara de vídeo para ir recogiendo las múltiples actividades del Centro. Se viaja a Tenerife a competir con el equipo de baloncesto. Campamento en Buitrago (Madrid) con un grupo Scout de Madrid. Se nos encarga de la Parroquia de Posada. Se incorpora entre otros Victoria Lobo. En agosto colonia de intercambio en Bélgica. En diciembre se expone en la Sala Polivalente de las Salesas trabajos de barro realizados por nuestros alumnos.

1984. Maestros: Conchita, Julián Carmina, María Carmen, Pili, Loli, María Carmen, Eloína, Mabel, Javier, Alfonso e Isabel. Educadores: Jesús Plaza, Nazario, Anselmo, Florencio y Rosa. Religiosos: Isidro, Agostini, Javier, Santos y Miguel Salcedo. Se inscribe el diario escolar en el registro de empresas periodísticas. Así se envía con el franqueo de una peseta. Los educadores preparan la obra teatral «Los aparecidos» con gran éxito. Un grupo de mayores viaja de vacaciones en plan camping por media España. Se concede al Centro un premio de Radio Nacional como Obra Social.

1985. Se organiza el Carnaval junto con las escuelas de Posada. Desde la escuela se organiza el primer concurso de cuentos con la participación de las escuelas de la zona, actividad que se sigue realizando ininterrumpidamente hasta hoy. En verano se hace un viaje por Galicia de integración con jóvenes de Posada. En septiembre se inaugura la Casa Roja. Se hacen reformas en la piscina.

1986. Nuevo concierto educativo con 13 unidades. En verano intercambio con una escuela de Vivero (Galicia).

1987. Visita en junio del Colegio de Educación Especial María Corredentora de Madrid. Nuevos maestros, Javier Amiela y Flor. Como educadores María Victoria Alonso, Chus, Rocío, Juanjo y Juan Carlos. Viene el P. Fermín como administrador sustituyendo a P. Mario Farabégoli.

1988. Se pone en funcionamiento un nuevo invernadero. Visita al Centro de una comisión europea de educación. 2º Cross popular Don Orione. El 13 de abril nos visitan los trabajadores de la casa de Almonte (Huelva). El 14 de mayo campeonato de natación en Gijón con unos resultados excelentes para nuestros nadadores. Viaje a Italia con un grupo de los mayores. Otro grupo viaja con el P. Fermín a Valencia.

En 1982, la diócesis de Oviedo encargó a los orionistas que se encargaran de la atención pastoral de las parroquias de Posada de Llanes y Rales, a las que posteriormente se unieron las de Ardisana, Vibañu, Meré, Caldueñu y los Caleyos.