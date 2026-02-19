Ya hay fecha para el Concurso de asturianaes "Memorial Narciso Fernández Arduengo", que se celebrará en Pervís (Amieva)

La Casa de Cultura de Pervís (Amieva) acogerá el próximo 7 de marzo, a partir de las 12.00 horas, el XXV Aniversario del Concurso de asturianaes Memorial Narciso Fernández Arduengo "Chichi", evento presentado por María Rosa Quero, "La Pastorina". Un encuentro con la música tradicional asturiana que, además, rendirá homenaje en esa edición a Begoña Rodríguez Aranguren, ganadora del concurso en la modalidad de aficionados.