Ya hay fecha para el Concurso de asturianaes "Memorial Narciso Fernández Arduengo", que se celebrará en Pervís (Amieva)
La presentación correrá a cargo de María Rosa Quero, "La Pastorina"
La Casa de Cultura de Pervís (Amieva) acogerá el próximo 7 de marzo, a partir de las 12.00 horas, el XXV Aniversario del Concurso de asturianaes Memorial Narciso Fernández Arduengo "Chichi", evento presentado por María Rosa Quero, "La Pastorina". Un encuentro con la música tradicional asturiana que, además, rendirá homenaje en esa edición a Begoña Rodríguez Aranguren, ganadora del concurso en la modalidad de aficionados.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la vela de marca de lujo con aceites esenciales que ha bajado su precio a menos de 6 euros: aroma que crea una atmósfera cálida y relajante
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas de secado rápido más barato del mercado: en cuatro colores y seca más rápido que otros tejidos
- Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres