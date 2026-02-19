¿Por qué están hoy iluminados de verde los edificios más singulares de Llanes?

Coincidiendo con el Día mundial del colangiocarcinoma, más de 200 edificios institucionales y monumentos emblemáticos de toda España, y entre ellos parte de los edificios singulares de la villa de Llanes, se han iluminado este jueves de color verde, símbolo de esta causa.

El colangiocarcinoma es el más frecuente de los tumores de vías biliares, considerados un cáncer raro, ya que representan tan solo alrededor del 2% de los casos oncológicos en España. Pese a ser una enfermedad poco frecuente, el colangiocarcinoma intrahepático es el segundo cáncer de hígado más diagnosticado del mundo, por detrás del hepatocarcinoma.

Enfermedad altamente agresiva

Se trata de una enfermedad altamente agresiva que, en aproximadamente el 80% de los casos, se diagnostica en fases avanzadas, cuando las opciones de tratamiento curativo son limitadas. La tasa de supervivencia a 5 años se sitúa en torno al 20%, dependiendo de la localización y el estadio en el momento del diagnóstico.

Ante esta realidad, la campaña "Ilumina en Verde" tiene como objetivos principales sensibilizar a la sociedad, visibilizar la enfermedad y fomentar una mayor comprensión de los retos a los que se enfrentan los pacientes y sus familias.

La Asociación de Tumores de Vías Biliares (Atuvibi) anima a ciudadanos, instituciones y organizaciones a sumarse a la campaña compartiendo imágenes de los edificios iluminados y mensajes de apoyo en redes sociales con la etiqueta #IluminaEnVerde26 y mencionando a @atuvibi