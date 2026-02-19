José Manuel González, alcalde de Cangas de Onís, sobre la suspensión de los controles del lobo: "No podemos aceptar la ineficacia de quienes dicen defender al campo mientras aprueban leyes que lo asfixian"

"La suspensión de las batidas de lobo en Asturias tras la sentencia del Tribunal Supremo vuelve a generar una enorme incertidumbre en nuestros pueblos. Y cuando hay incertidumbre, quienes primero lo sufren son nuestros ganaderos y pastores", ha señalado el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, del PP, que respalda sin ambages la posición de los ganaderos en torno al conflicto del lobo.

"Desde este Ayuntamiento quiero dejarlo claro: vamos a defender sin matices a quienes sostienen nuestro territorio con su trabajo diario. Nuestros ganaderos, nuestros pastores y los elaboradores del queso de Gamonéu no son el problema; son la base de nuestra economía, de nuestro paisaje y de nuestra identidad", ha subrayado el Regidor.

"Valedores de nuestros montes"

González Castro ha destacado que ganaderos, pastores y queseros son "los verdaderos valedores de nuestros montes y de nuestros espacios naturales", y que "gracias a su esfuerzo se conserva el equilibrio del territorio, se previenen incendios y se mantiene viva una forma de vida que ha pasado de generación en generación".

José Manuel González Castro, en el balcón del Ayuntamiento de Cangas de Onís. / Ramón Díaz

"No podemos aceptar la ineficacia de quienes, buscando la portada fácil, dicen defender al campo mientras aprueban leyes que lo asfixian", ha expuesto el Alcalde, que ha añadido: "No se puede hablar de apoyo al mundo rural desde un despacho y, al mismo tiempo, adoptar decisiones que ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones ganaderas", en velada referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Mi compromiso es firme"

En su opinión, el campo necesita "gestión eficaz, seguridad jurídica y medidas reales". Pero también "compensaciones ágiles, control responsable de la fauna y respeto hacia quienes viven y trabajan en el medio rural".

"Como alcalde, mi compromiso es firme: estaremos al lado de nuestros ganaderos, de nuestros pastores, de los elaboradores de gamonéu y de nuestra cultura y tradición. Porque defender el mundo rural es defender lo que somos", ha concluido.