José Manuel González, alcalde de Cangas de Onís, sobre la suspensión de los controles del lobo: "No podemos aceptar la ineficacia de quienes dicen defender al campo mientras aprueban leyes que lo asfixian"
"Nuestros ganaderos, nuestros pastores y los elaboradores del queso de Gamonéu no son el problema; son la base de nuestra economía, de nuestro paisaje y de nuestra identidad", subraya el Regidor
"La suspensión de las batidas de lobo en Asturias tras la sentencia del Tribunal Supremo vuelve a generar una enorme incertidumbre en nuestros pueblos. Y cuando hay incertidumbre, quienes primero lo sufren son nuestros ganaderos y pastores", ha señalado el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, del PP, que respalda sin ambages la posición de los ganaderos en torno al conflicto del lobo.
"Desde este Ayuntamiento quiero dejarlo claro: vamos a defender sin matices a quienes sostienen nuestro territorio con su trabajo diario. Nuestros ganaderos, nuestros pastores y los elaboradores del queso de Gamonéu no son el problema; son la base de nuestra economía, de nuestro paisaje y de nuestra identidad", ha subrayado el Regidor.
"Valedores de nuestros montes"
González Castro ha destacado que ganaderos, pastores y queseros son "los verdaderos valedores de nuestros montes y de nuestros espacios naturales", y que "gracias a su esfuerzo se conserva el equilibrio del territorio, se previenen incendios y se mantiene viva una forma de vida que ha pasado de generación en generación".
"No podemos aceptar la ineficacia de quienes, buscando la portada fácil, dicen defender al campo mientras aprueban leyes que lo asfixian", ha expuesto el Alcalde, que ha añadido: "No se puede hablar de apoyo al mundo rural desde un despacho y, al mismo tiempo, adoptar decisiones que ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones ganaderas", en velada referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.
"Mi compromiso es firme"
En su opinión, el campo necesita "gestión eficaz, seguridad jurídica y medidas reales". Pero también "compensaciones ágiles, control responsable de la fauna y respeto hacia quienes viven y trabajan en el medio rural".
"Como alcalde, mi compromiso es firme: estaremos al lado de nuestros ganaderos, de nuestros pastores, de los elaboradores de gamonéu y de nuestra cultura y tradición. Porque defender el mundo rural es defender lo que somos", ha concluido.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Un gijonés con un detector de metales localiza un proyectil de la Guerra Civil en plena playa de San Lorenzo