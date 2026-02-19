Lucha contra la plaga del picudo rojo en las palmeras municipales de Ribadesella

El Ayuntamiento de Ribadesella está combatiendo la plaga del Picudo Rojo en las palmeras municipales. Se trata de una especie invasora que deposita sus larvas en el interior del tronco, que posteriormente excavan galerías dentro, generando un debilitamiento estructural que puede llegar incluso, a dejarla hueca.

A través de la empresa adjudicataria del servicio de Jardinería municipal, se ha aplicado un tratamiento en el tronco en palmeras ubicadas en lugares como El Cobayu, El Picu, la piragüera, el Ayuntamiento y la zona de la Casa de Cultura, entre otros. Muchas de las palmeras presentan síntomas característicos claros de la presencia de la plaga del picudo rojo en su interior, como el cambio de color en las hojas, hojas jóvenes decaídas, hojas de color amarillo y perforación en las ramas podadas. En el resto se ha actuado de manera preventiva, para tratar de evitar que se siga propagando.

Tratamiento con insecticida

Por eso todo ello se ha procedido a la aplicación de un tratamiento endoterápico específico que actúa directamente desde el interior de la palmera, permitiendo una aplicación eficaz contra el picudo rojo. Este sistema inyecta el insecticida de forma precisa, directamente a la savia de la palmera a través de pequeños taladros, llegando de manera controlada a todas las zonas del tronco, evitando la dispersión externa.

La plaga invasora lleva afectando en los últimos años a palmeras de diferentes puntos de Asturias y de España. Los tratamientos aplicados tratarán de evitar que se siga propagando, pero la presencia del insecto es una realidad en palmeras de Ribadesella y de muchos puntos de Asturias donde los Ayuntamientos, al igual que ha hecho el de Ribadesella, están tratando de atajar el problema con este tipo de tratamientos.