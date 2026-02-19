Lucha contra la plaga del picudo rojo en las palmeras municipales de Ribadesella
La enfermedad afecta a árboles en zonas como El Cobayu, El Picu, la piragüera, el Ayuntamiento o el entorno de la Casa de Cultura
El Ayuntamiento de Ribadesella está combatiendo la plaga del Picudo Rojo en las palmeras municipales. Se trata de una especie invasora que deposita sus larvas en el interior del tronco, que posteriormente excavan galerías dentro, generando un debilitamiento estructural que puede llegar incluso, a dejarla hueca.
A través de la empresa adjudicataria del servicio de Jardinería municipal, se ha aplicado un tratamiento en el tronco en palmeras ubicadas en lugares como El Cobayu, El Picu, la piragüera, el Ayuntamiento y la zona de la Casa de Cultura, entre otros. Muchas de las palmeras presentan síntomas característicos claros de la presencia de la plaga del picudo rojo en su interior, como el cambio de color en las hojas, hojas jóvenes decaídas, hojas de color amarillo y perforación en las ramas podadas. En el resto se ha actuado de manera preventiva, para tratar de evitar que se siga propagando.
Tratamiento con insecticida
Por eso todo ello se ha procedido a la aplicación de un tratamiento endoterápico específico que actúa directamente desde el interior de la palmera, permitiendo una aplicación eficaz contra el picudo rojo. Este sistema inyecta el insecticida de forma precisa, directamente a la savia de la palmera a través de pequeños taladros, llegando de manera controlada a todas las zonas del tronco, evitando la dispersión externa.
La plaga invasora lleva afectando en los últimos años a palmeras de diferentes puntos de Asturias y de España. Los tratamientos aplicados tratarán de evitar que se siga propagando, pero la presencia del insecto es una realidad en palmeras de Ribadesella y de muchos puntos de Asturias donde los Ayuntamientos, al igual que ha hecho el de Ribadesella, están tratando de atajar el problema con este tipo de tratamientos.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Manu, víctima de un síndrome tras su paso por Pasapalabra y más de 400 programas y esfuerzo diario: 'Aguanta el nivel de estudio, de grabaciones
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sartenes antiadherentes más barato del mercado: tres tamaños que se adaptan a cada comida
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la vela de marca de lujo con aceites esenciales que ha bajado su precio a menos de 6 euros: aroma que crea una atmósfera cálida y relajante
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de toallas de secado rápido más barato del mercado: en cuatro colores y seca más rápido que otros tejidos
- Ana Méndez Civieta, la ingeniera ovetense que está al frente del 'túnel inteligente' clave para la expansión de Londres