Las obras de urbanización y cubierta de la plaza Miguel Ángel García Dory, en Arriondas, a pleno rendimiento

A principios del mes de octubre arrancaron las obras de urbanización y cubierta de la céntrica plaza Miguel Ángel García Dory, en la villa de Arriondas, una actuación incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística que el Principado de Asturias financia en el concejo de Parres a través de los fondos europeos Next Generation. Una vez culminados los trabajos esa nueva plaza se convertirá en un punto de encuentro y dinamización para la vida social y cultural de la capital parraguesa.

El proyecto, que fue adjudicado a la firma Trabajos Salense S.L. por una cuantía de 497.750 euros, siendo el plazo de ejecución de cinco meses y se basa en el diseño elaborado en 2018 por el arquitecto parragués José Miguel Cinos Garrote. La intervención permitirá crear un espacio público multiusos cubierto, pensado para albergar actividades culturales, lúdicas y comerciales durante todo el año.

Entre las principales actuaciones destaca la instalación de una cubierta ligera diseñada para aprovechar la luz natural, así como la construcción de un anfiteatro con capacidad para más de 200 personas sentadas. El proyecto garantiza también la accesibilidad universal, con accesos desde las calles Lilián de Celis, Leopoldo Alas y del Salmón, conectando los distintos niveles de la plaza.