Vox acusa al PSOE de "manipular" el "caso Cine Colón" y culpa al bipartidismo del "fiasco" de su compra fallida

La polémica en torno a la adquisición del cine Colón por parte del Ayuntamiento de Cangas de Onís vuelve a escena. El concejal de Vox, Ángel Díaz Tejuca, ha salido al paso de las recientes declaraciones de la secretaria general del PSOE local, Vanesa González, quien se refirió al inmueble como un espacio que "pertenece a los cangueses" y un "eje vertebrador de la ciudad". Una afirmación que desde la formación conservadora se considera, cuando menos, alejada de la realidad jurídica y técnica del edificio.

Díaz Tejuca, considera estas manifestaciones "asombrosas y desafortunadas", pues "o bien son una temeridad o un absoluto desconocimiento del asunto del que habla con manifiesta ligereza". Según el edil, que acusa al PSOE de "manipular" los hechos, tras la sentencia firme que anuló la adquisición directa del Cine Colón por el Ayuntamiento, la propiedad del inmueble "sigue siendo, como lo era antes del expediente y del acuerdo municipal nulos de pleno derecho, de una familia muy conocida por la responsable del PSOE en Cangas, integrada por históricos militantes socialistas, que son además propietarios de la sede del propio partido en la ciudad".

"Una exageración sin base real"

"Decir que el Cine Colón pertenece a los cangueses, es sencillamente, falso. Hoy es un vetusto edificio, técnicamente próximo a la ruina, construido con materiales paupérrimos, con una techumbre de fibrocemento, actualmente prohibida y sin ningún mérito arquitectónico reseñable; su única virtud es haber albergado en su día un cinematógrafo, nada más. De ahí a calificarlo de ‘eje vertebrador’ media un abismo: es una exageración propia de titular, pero sin base real", apunta el concejal de Vox.

El edificio del Cine Colón, en Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

El edil resalta que fue Vox el que recurrió ante los tribunales el acuerdo de compra del Cine Colón "para impedir que el interés general de los cangueses se viera gravemente perjudicado por la pretensión de PP y PSOE de pagar un precio abusivo y totalmente ilegal. Nuestro equipo técnico elaboró un informe de tasación, siguiendo la misma metodología que la arquitecta municipal, pero corrigiendo sus numerosos e interesados errores, que fija un valor máximo incuestionable de 422.000 euros, muy lejos de los 870.000 euros que pretendían desembolsar PP y PSOE", explica.

"Incoherente y contradictorio"

Vox crítica la postura del PSOE local, puesto que la líder socialista trató de atribuir solo al PP los errores y la inseguridad jurídica generados por la operación, así como la pérdida de confianza de la ciudadanía. "Resulta incoherente y contradictorio criticar ahora la operación del Cine Colón cuando sus propios concejales son partícipes y corresponsables, al igual que los del PP, de una estrategia conjunta que ha llevado a la nulidad de la compraventa por no ajustarse a derecho. Si la señora González cree de verdad su propio relato, debería plantearse medidas disciplinarias internas contra quienes, con su voto favorable, lo desautorizan de facto", denuncia Ángel.

Por eso Vox, presenta una alternativa frente a lo que califica de "despilfarro incomprensible" y defiende que, "en el improbable supuesto de que la adquisición se llevase a cabo por lo que realmente vale el inmueble y siguiendo un nuevo expediente impecable en términos de legalidad, el Cine Colón debería destinarse a usos mucho más útiles y prioritarios para el concejo".

"Dos juzgados o un centro de salud"

"Nuestro equipo técnico ya ha explorado su capacidad para albergar dos juzgados y también se ha planteado por numerosos vecinos la posibilidad de que ahí se ubique un centro de salud, cuya construcción Cangas de Onís necesita ya y no puede seguir supeditada a otros desarrollos urbanísticos", explica Díaz Tejuca.

"Si en las próximas elecciones los cangueses tienen a bien otorgarnos responsabilidades de gobierno, podrán comprobar cómo somos capaces de situar a Cangas en el siglo XXI, con una gestión distinta al bipartidismo que tantos perjuicios ha causado en Cangas, en Asturias y en España", concluye el edil.