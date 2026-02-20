Más de 110 deportistas de categorías alevín, infantil, cadete y juvenil participan en las jornadas de tecnificación de la Federación Asturiana de Voleibol

Los días 13, 14, 15, 16 y 17 de este mes, por cuarto año consecutivo tuvo lugar la tecnificación de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias en Llanes. Más de 110 niños y niñas de categorías alevín, infantil, cadete y juvenil, disfrutaron de unas jornadas de entrenamientos y convivencia en la última fase de ASTEC 25-26.