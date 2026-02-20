Aviso a piragüistas y empresas de descenso en canoa: habrá limitaciones a la navegación en el río Sella durante tres meses

Con motivo de la ejecución de las obras de ampliación del puente Emilio Llamedo sobre el río Sella en Arriondas, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a solicitud del promotor de las obras (Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de emergencias del Principado de Asturias), ha incluido entre las limitaciones a la navegación en el dominio público hidráulico para 2026 unas Limitaciones específicas temporales a la navegación entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026 en el río Sella.

La finalidad es evitar cualquier posible accidente o afección entre la ejecución de las obras y los usos recreativos de navegación, por lo que se ha considerado conveniente no permitir la navegación de lunes a viernes por debajo del puente, ni en el tramo señalizado por obras, durante los meses de marzo a junio. Por lo tanto, la navegación se podrá realizar o bien aguas arriba sin sobrepasar el puente o bien aguas abajo del mismo.

Canoas en el Sella. / J. M. Carbajal

Los fines de semana de ese periodo se podrá navegar por debajo del puente sin más restricciones que el respeto a los tramos de obra señalizados. Las limitaciones a la navegación en el dominio público hidráulico en el ámbito fluvial de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico pueden consultarse en la web del organismo, en Servicios a la ciudadanía/Tramitación de solicitudes/Modelos de solicitud/Declaración responsable para el ejercicio de la navegación y flotación.