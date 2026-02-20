Aviso a piragüistas y empresas de descenso en canoa: habrá limitaciones a la navegación en el río Sella durante tres meses
Las restricciones se deben a las obras de ejecución del nuevo puente Emilio Llamedo, en Arriondas (Parres)
Con motivo de la ejecución de las obras de ampliación del puente Emilio Llamedo sobre el río Sella en Arriondas, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a solicitud del promotor de las obras (Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de emergencias del Principado de Asturias), ha incluido entre las limitaciones a la navegación en el dominio público hidráulico para 2026 unas Limitaciones específicas temporales a la navegación entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026 en el río Sella.
La finalidad es evitar cualquier posible accidente o afección entre la ejecución de las obras y los usos recreativos de navegación, por lo que se ha considerado conveniente no permitir la navegación de lunes a viernes por debajo del puente, ni en el tramo señalizado por obras, durante los meses de marzo a junio. Por lo tanto, la navegación se podrá realizar o bien aguas arriba sin sobrepasar el puente o bien aguas abajo del mismo.
Los fines de semana de ese periodo se podrá navegar por debajo del puente sin más restricciones que el respeto a los tramos de obra señalizados. Las limitaciones a la navegación en el dominio público hidráulico en el ámbito fluvial de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico pueden consultarse en la web del organismo, en Servicios a la ciudadanía/Tramitación de solicitudes/Modelos de solicitud/Declaración responsable para el ejercicio de la navegación y flotación.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo