La Escuela de Golf de Llanes, en el Pequecircuito CTJ 2026 de la Federación Asturiana
Las pruebas se disputaron en el campo Deva Golf de Gijón
La Escuela Municipal de Golf de Llanes, de la mano del profesor Ángel Millanes, participó los días 13 y 16 de este mes en la II Prueba del Pequecircuito CTJ 2026 de la Federación de Golf del Principado de Asturias, disputada en el campo Deva Golf de Gijón.
Clasificaciones
–Clasificación 9B (16 de febrero): https://share.google/nDy6CfMIxBRyoCz8z
–Clasificación 5 Hoyos (16 de febrero): https://share.google/325HVIxRnc9uktthP
–Clasificación 3 Hoyos (16 de febrero): https://share.google/J5Krg2UkOjnXFNgRJ
–Clasificación 5 Hoyos (13 de febrero): https://share.google/IVTXSRPwlLfEsk0q6
