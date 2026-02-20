Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Escuela de Golf de Llanes, en el Pequecircuito CTJ 2026 de la Federación Asturiana

Las pruebas se disputaron en el campo Deva Golf de Gijón

Los jóvenes deportistas y su entrenador.

Los jóvenes deportistas y su entrenador. / Ayuntamiento de Llanes

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

La Escuela Municipal de Golf de Llanes, de la mano del profesor Ángel Millanes, participó los días 13 y 16 de este mes en la II Prueba del Pequecircuito CTJ 2026 de la Federación de Golf del Principado de Asturias, disputada en el campo Deva Golf de Gijón.

Clasificaciones

–Clasificación 9B (16 de febrero): https://share.google/nDy6CfMIxBRyoCz8z

–Clasificación 5 Hoyos (16 de febrero): https://share.google/325HVIxRnc9uktthP

–Clasificación 3 Hoyos (16 de febrero): https://share.google/J5Krg2UkOjnXFNgRJ

–Clasificación 5 Hoyos (13 de febrero): https://share.google/IVTXSRPwlLfEsk0q6

TEMAS

