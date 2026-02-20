Javier Hernanz, presidente de la Federación Española de Piragüismo: "Somos la mejor federación del mundo"

El parragués Javier Hernanz Agüería, máximo responsable de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), en su intervención ante el auditorio en la XL Gala Nacional de Piragüismo, desarrollada el pasado sábado, en la Gijón, destacó las "bondades" de la Federación, "Sí hay una palabra que define a esta federación, esa es bondad. Bondad entendida no como debilidad, sino como la firme decisión de hacer las cosas bien, de ser justos, de escuchar, de proteger al deportista", fue la primera reflexión del presidente ante el auditorio.

Asimismo, Hernanz, quiso subrayar una cuestión, "Sí hay algo que nos hace únicos es el ser el único país del mundo competitivo en todas las especialidades: Sprint, Slalom, Kayak Cross, Maratón, Aguas Bravas, Dragón, Kayak Polo… Eso no es casualidad. Eso es trabajo, planificación y compromiso. Y si somos competitivos en todas, no tengo ninguna duda en decirlo aquí, alto y claro: somos la mejor federación del mundo. En el año 2024 fuimos el segundo deporte español por número de medallas y, en los Juegos Olímpicos de París, sumamos tres medallas, lo que nos posiciona como la federación española con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos".

137 medallas

Además de repasar los resultados, el presidente de la RFEP, destacó el compromiso mantenido de la Federación que preside en el hecho de que, desde su entidad, "se sigan financiando todas las salidas internacionales de nuestros deportistas. Casi 300 palistas compitiendo fuera de nuestras fronteras llevando la bandera española por todo el mundo y consiguiendo 137 medallas".

Hernanz, tampoco quiso olvidarse de los nuevos centros y grupos de entrenamiento, así como los esfuerzos realizados para poder televisar cuantos más campeonatos nacionales posibles. "Se abrieron nuevos centros y grupos de entrenamiento y las competiciones nacionales se distribuyeron por 12 comunidades autónomas. Se siguió manteniendo el compromiso por retransmitir en nuestro canal de YouTube y el pasado año se emitieron 57 campeonatos nacionales. Y todo, gracias a unos presidentes autonómicos serios, trabajadores, leales y profundamente comprometidos con el piragüismo".