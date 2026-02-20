Llanes habilita reductores de velocidad y una acera en Pendueles
Las obras fueron adjudicadas en 36.285,90 euros, con un plazo de ejecución de dos meses
LNE
Llanes
Los trabajos para la instalación de reductores de velocidad así como para la construcción de una nueva acera en la localidad de Pendueles avanzan a buen ritmo y están ya próximos a su conclusión. Estas obras fueron adjudicadas por el Ayuntamiento de Llanes en 36.285,90 euros, con un plazo de ejecución de dos meses.
