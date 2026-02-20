Llanes inicia trabajos de acondicionamiento, pavimentación y asfaltado de caminos en la localidad de Hontoria

El Ayuntamiento de Llanes ha iniciado los trabajos de acondicionamiento, pavimentación y asfaltado de caminos en la localidad de Hontoria. Estos trabajos, junto a otros de similar naturaleza que se desarrollarán próximamente en Valcabáu, en Porrúa, han sido adjudicados por un importe conjunto de 42.246,42 euros, con un plazo de ejecución de un mes.