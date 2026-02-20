Llanes inicia trabajos de acondicionamiento, pavimentación y asfaltado de caminos en la localidad de Hontoria
Estos trabajos, junto a otros que se desarrollarán en Porrúa, fueron adjudicados por un importe conjunto de 42.246,42 euros, con un plazo de ejecución de un mes.
LNE
Llanes
El Ayuntamiento de Llanes ha iniciado los trabajos de acondicionamiento, pavimentación y asfaltado de caminos en la localidad de Hontoria. Estos trabajos, junto a otros de similar naturaleza que se desarrollarán próximamente en Valcabáu, en Porrúa, han sido adjudicados por un importe conjunto de 42.246,42 euros, con un plazo de ejecución de un mes.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir el juego de sábanas estilo hotel que arrasa: de algodón y en colores que inspiran serenidad
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Una banda de folk metal alemana convierte la basílica de Covadonga en un escenario de 'El nombre de la rosa' en su nuevo vídeo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Comunicado entre lágrimas tras la ruptura y enfado con Carlo Costanzia: 'Momentos muy incómodos los que vivo con él en el coche en el que tenemos la conversación porque son momentos muy violentos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo