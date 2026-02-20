El PSOE carga contra la "política de demolición" de Vox y defiende la compra del Cine Colón por ser "patrimonio emocional" de Cangas de Onís

La polémica en torno a la adquisición por parte del Ayuntamiento del edificio del Cine Colón sigue reavivando el debate político en Cangas de Onís. La secretaria general del PSOE local, Vanesa González, ha respondido a las críticas vertidas por el concejal y portavoz municipal de Vox, Ángel Díaz Tejuca, defendiendo la operación no solo por su viabilidad legal, sino como una apuesta por el "patrimonio emocional" del concejo. El cruce de declaraciones tras la sentencia que anuló la compra del inmueble sitúa el futuro del inmueble en el centro de la controversia política.

"Me asombra que haya quienes pretendan reducir nuestra historia a un asiento en el Registro de la Propiedad. Cuando defiendo el Cine Colón, no hablo de muros o de vigas; hablo del patrimonio emocional de cada familia de este concejo", destaca.

"Insulto a la memoria"

"Un edificio es el ‘eje vertebrador’ de una sociedad por la cultura, la libertad y los encuentros que suceden en su interior. Reducir nuestro cine a ‘ruina’ es un insulto a la memoria de quienes los disfrutamos y una renuncia al futuro de quienes vendrán. Un gobernante con visión no ve un solar vacío; ve un centro de gravedad cultural. Donde otros proponen el silencio del derribo, nosotros proponemos el latido de la vida", indica la dirigente socialista.

En su opinión, es hora de "hablar con la seriedad que Cangas merece: el PSOE es la alternativa de gobierno, no el ejecutor de la parálisis actual. Mientras otros celebran sentencias judiciales como victorias personales, yo lamento que la ineficacia de la gestión del PP ponga en freno a nuestra ciudad".

Separar lo público de lo personal

"Nosotros apoyamos la recuperación del Colón por lealtad institucional e informes técnicos, pero la ejecución impecable, legal y transparente es el deber ineludible de quien ostenta el mando. Mi compromiso es que, cuando los vecinos nos den su confianza, se encuentren una administración que haga que las cosas sucedan, no una que las judicialice por incapacidad", indica González.

Subraya que es "imperativo" separar la gestión pública de la esfera personal: "Las familias no forman parte de los expedientes administrativos y deben quedar fuera de toda disputa partidista. Mezclar apellidos con resoluciones técnicas no es solo un error jurídico, es una quiebra ética que Cangas no puede tolerar", apunta, en referencia a las referencias de Vox a los antiguos propietarios del Cine Colón.

Una "trampa mortal"

El debate sobre el emblemático edificio debe centrarse, según expone, "en la eficacia de la gestión, no en el señalamiento de ciudadanos particulares. Por ello, mi puerta será una barrera infranqueable para quienes no ejerzan un liderazgo que eleve el debate y proteja a todos nuestros vecinos, porque el futuro del municipio solo puede construirse sobre los cimientos de la integridad, la libertad y el respeto absoluto a la vida privada. Esa es la única vía para una democracia con mayúsculas", destaca.

"No acepto la trampa moral de tener que elegir entre un centro de salud, centro de día o unos juzgados; entre cuidar el cuerpo o cuidar el alma de nuestro concejo. Cangas de Onís no es un municipio de segunda que deba conformarse con lo mínimo; Cangas nació para liderar y para ofrecer excelencia a sus vecinos", manifiesta González, en referencia a la propuesta de Vox para el Cine Colón.

Soluciones integrales

"Un gobierno con altura de miras no ofrece excusas ni gestiona la escasez; ofrece soluciones integrales. Peleamos por un centro de salud moderno, por unos Juzgados acordes a los tiempos actuales y por un centro de día que dé servicio a las personas mayores. Pero no permitiremos que se use esa necesidad como moneda de cambio para destruir nuestra cultura. Porque no lo es", añade.

Imagen de archivo del interior del Cine Colón de Cangas de Onís. / LNE

Vanesa González mantiene que los cangueses "no tienen, ni deben escoger. A quienes nos proponen elegir entre servicios o patrimonio, les digo que su falta de ambición es el mayor lastre de este concejo. Mientras su única propuesta es el silencio de un solar vacío, la nuestra es el estruendo de un Cangas vibrante, lleno de luz y de progreso. No estamos aquí para gestionar el inmovilismo, estamos aquí para ganar el futuro que nos pertenece", manifiesta.

Una oportunidad histórica

La diferencia es en su opinión, clara: "Vox prefiere celebrar una sentencia (la que anuló la compra del Colón) y nosotros lamentamos que la incapacidad del PP (en el gobierno) haya puesto en riesgo una oportunidad histórica".

"Si hay quienes prefieren hacer 'oposición a la oposición', es porque no tienen nada que ofrecer al mañana de Cangas", indica Vanesa González, que lanza un mensaje al concejal de Vox: "Mientras usted se dedica a fiscalizar a quienes no gobernamos, yo me dedicaré a diseñar la ciudad que suma y que inspira. Ustedes proponen el pasado y el derribo; nosotros proponemos la esperanza y futuro", concluye.