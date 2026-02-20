Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El puente sobre el río Piloña en Arriondas empieza a hacerse realidad

La infraestructura forma parte del ambicioso "Proyecto de Defensa de Arriondas frente a las avenidas", cuyo objetivo principal es minimizar los efectos de las crecidas de los ríos Piloña, Sella y Chicu

El puente sobre el Piloña.

El puente sobre el Piloña. / R. J. M. C.

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Arriondas (Parres)

El nuevo puente sobre el río Piloña, incluido dentro del Proyecto de Defensa de Arriondas frente a las avenidas, además de mejorar el acceso al parque de la Concordia, marcará un antes y un después en la fisonomía urbana de la capital parraguesa. El presupuesto de esa infraestructura asciende a 3.733 359,50 euros, con el objetivo de mejorar la seguridad y ampliar la capacidad de desagüe al eliminar el efecto obstáculo frente a crecidas.

La nueva infraestructura tiene una longitud total de 164 metros entre estribos y cuenta con un tablero principal de viga mixta continua dividido en luces de 48,50 + 67,00 + 48,50 metros. Su trazado curvo en planta, con un radio constante de 240 metros, y su rasante en lomo de asno garantizan una elevación adecuada sobre el cauce.

Fabricado en Lada (Langreo)

La estructura se compone de una viga cajón mixta de canto variable y losa superior de hormigón armado, con un canto total del tablero que oscila entre 1,65 y 3,25 metros, y losas de fondo de 30 a 40 centímetros de espesor. La plataforma superior tendrá un ancho constante de 10,40 metros, incluyendo una calzada de dos carriles de 6 metros y aceras laterales de 2,20 metros cada una.

Obras en el puente sobre el Piloña, en Arriondas.

Obras en el puente sobre el Piloña, en Arriondas. / R. J. M. C.

El montaje del puente, fabricado en el taller Dinametal de Lada (Langreo), se llevó a cabo durante los últimos meses por tramos. El tramo central, de 37,10 metros y 43 toneladas, se colocó con una grúa de 500 toneladas y permaneció suspendido hasta su unión por soldadura con los tramos este y oeste ya instalados.

Con esa actuación la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) destaca que reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras hidráulicas y la seguridad de los habitantes de la comunidad autónoma del Principado de Asturias, continuando con su labor para reducir el riesgo de inundaciones y proteger el entorno urbano y natural de Arriondas.

TEMAS
