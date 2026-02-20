Un 'stage' para la historia: concentración de las selecciones asturianas 3x3 de baloncesto en Llanes
Los deportistas se preparan para los Campeonatos de España U13 y U15, que se disputarán en junio
LNE
La Federación de Baloncesto del Principado de Asturias ha concentrado a las selecciones 3x3 en Llanes. "Fin a un 'stage' para la historia. Por primera vez en nuestro baloncesto, organizamos un 'stage' concentración de selecciones 3x3 U13 U15 a fin de preparar a nuestros deportistas con vistas al próximo Campeonato de España de la categoría que se disputará el próximo mes de junio", ha publicado la Federación.
"Este 'stage', celebrado en Llanes entre el domingo 15 y el martes 17 de febrero, equivalente al que realizan las selecciones 5x5 en Íscar, buscó potenciar tanto la convivencia del grupo como el trabajo técnico, estando muy satisfechos del rendimiento obtenido del mismo", añade la Federación, que agradece la presencia y el respaldo de Priscila Alonso (teniente de alcalde), Mónica Remis (concejala de Deportes) y Alberto Cuervo (presidente de la FBPA), quienes acompañaron este jueves a jugadores y cuerpo técnico.
