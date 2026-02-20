Villamayor festeja su centenario como parroquia rural y desgrana su historia milenaria en un libro de José Antonio Longo: "Veo a la gente muy ilusionada"

Villamayor no celebra su centenario como quien marca una fecha y pasa página. La parroquia rural quiere convertir los cien años de su actual régimen jurídico en una memoria duradera, y lo hace desde dentro: editando su propio libro, financiado con fondos propios y concebido como legado. El resultado es “Villamayor, una parroquia milenaria”, el estudio histórico de José Antonio Longo que la comunidad presentará en su centro social el próximo sábado a las 18:00 h. La presentación se enmarca dentro de la entrega de la medalla de oro del concejo a la parroquia, por parte del Ayuntamiento de Piloña.

El propio autor subraya el carácter colectivo del proyecto: "Hasta ahora no pudimos encontrar la financiación, que al final la parroquia es la que puso el dinero y es la editora del libro". La coincidencia con la efeméride no fue casual. "Lo hicimos coincidir un poco con el aniversario para que la conmemoración también trajese consigo el estudio histórico sobre la parroquia", explica.

Raíces familiares y vocación

El vínculo de Longo con Villamayor no es solo académico. Aunque reside en Gijón, mantiene casa familiar en Torín, uno de los pueblos de la parroquia. "El interés por la historia local viene por vínculos familiares y luego por formación, porque yo soy licenciado en historia", relata.

Cartel anunciador de los actos de este sábado en Villamayor. / LNE

Ese interés se convirtió en un trabajo de largo recorrido. "Es una labor de años", resume. Desde su etapa universitaria fue reuniendo datos, notas y testimonios gracias a la participación en proyectos como las excavaciones del Castro de Santiago, e incluso impulsó un proyecto digital, “Cositines de Villamayor”, donde recopilaba relatos históricos. Con el tiempo, aquel material fue tomando la forma definitiva de un libro, concebido "para que permanezca para las futuras generaciones, y con aspiración a que simplemente sea un punto de partida".

Un modelo singular

El libro no se entiende sin el contexto que lo motivó: el centenario del régimen jurídico de la parroquia, una figura singular dentro de la organización local asturiana. "Consiste en que la propia parroquia tiene cierta autonomía económica y además la elección de alcalde es por votación, no son alcaldes pedáneos", explica Longo.

Ese modelo tuvo consecuencias prácticas. "Estás mucho más cercano a los problemas que surgen en la parroquia. Si tienes una alcaldía que tiene cierta capacidad económica, te va a solucionar el bache que tienes delante de casa mucho más rápido", afirma. Y resume su esencia en una imagen cotidiana: "Además, al alcalde lo puedes ir a llamar a casa".

De la prehistoria a la actualidad

La obra abarca un arco temporal amplio. "Es un estudio histórico, va desde la prehistoria hasta la actualidad", señala el historiador. El volumen incluye también biografías de figuras relevantes y analiza los periodos clave. Entre ellos, Longo destaca la emigración indiana. "Yo la llamo Segunda Edad de Oro de la parroquia, porque fue un impulso económico y constructivo muy importante, que queda en las casas indianas que todavía tenemos en pie".

Sin embargo, el libro también pretende ampliar la mirada. "La época medieval es tan intensa y tan importante, que oscurecía el resto de épocas", explica Longo, intentando que la obra permita "abrir un poco ese abanico".

Archivos, excavaciones y memoria oral

El trabajo se apoya en una investigación exhaustiva. Jose Antonio Longo recurrió al Archivo Histórico Provincial de Oviedo, a los fondos parroquiales y a documentación facilitada por la propia entidad local. "Uno de los documentos más importantes es cuando se concede la capacidad de ser entidad local, lo que ahora son parroquias rurales. Ese documento sí que lo tenemos original y sale publicado en el libro", destaca.

A ello sumó la memoria oral. "Hablé con gente que tristemente algunos están desaparecidos, pero sí que me contaron historias", recuerda. También utilizó materiales arqueológicos, en parte gracias a su participación en las excavaciones del castro de Santiago.

Este proceso sacó a la luz hallazgos inesperados. Entre ellos, y gracias un vecino se recuperaron "unas piezas en el campanario, hechas en piedra. Una representa a una tiara de San Pedro y un ángel al lado, que probablemente sean de la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna", explica. También apareció "un libro de bautismos de 1622" encuadernado en cuero, que podría proceder de un antiguo misario de Santa María de Villamayor.

Un paisaje humano distinto

El libro mira al pasado, pero también ayuda a reflexionar sobre el presente. Longo constata el profundo cambio demográfico. "El paisaje humano sí ha cambiado radicalmente", afirma.

“Estamos hablando de una parroquia, que ahora mismo andará por 400-500 habitantes, y que a principios del siglo tenía más de 1.000”, una transformación que refleja el declive rural. Aun así, confía en posibles proyectos que contribuyan a revitalizar la zona.

El orgullo de un pueblo

Más allá del contenido, la obra ejerce un importante impacto emocional en la comunidad. "Veo a la gente muy ilusionada", confiesa el autor, consciente de la responsabilidad. "Yo lo he hecho con mucho cariño, mucha dedicación".

Noticias relacionadas

Ese sentimiento resume el sentido último del proyecto: un libro escrito por un historiador, sí, pero impulsado por una parroquia que decidió contar su propia historia para que no se pierda.