Ciento cincuenta kilómetros de leyenda por los Picos de Europa: Cangas de Onís presenta la V edición de "Vespicos"

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cangas de Onís fue el escenario de la presentación oficial del cartel y la ruta de la V edición de "Vespicos". El evento, que se celebrará el próximo 16 de mayo, se consolida como una de las concentraciones de Vespa y Lambretta más espectaculares del norte de España.

El acto contó con la intervención del Alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, acompañado de concejales y miembros de la junta directiva del Club Vespa Cangas de Onís. Durante la presentación, se puso en valor la colaboración público-privada que hace posible este evento.

Un esfuerzo conjunto

El éxito de esta quinta edición es el resultado de la cooperación entre el Club y los agentes del territorio. El evento cuenta con el respaldo oficial de los ayuntamientos de Cangas de Onís,

Amieva, Ponga y Parres, concejos por los que transcurre la ruta. Asimismo, la organización ha destacado el apoyo fundamental de las empresas locales, cuyo compromiso es clave para

dinamizar la economía de la zona durante el fin de semana del evento.

Motor y paisaje

La ruta de 2026 tendrá un trazado de 150 kilómetros con salida y meta en Cangas de Onís. Los 200 vespistas esperados recorrerán parajes emblemáticos en los alrededores de los Picos de

Europa, disfrutando de un programa que se extenderá durante todo el fin de semana con conciertos, actividades culturales y convivencia motera.

Inscripciones en abril

El Club Vespa Cangas de Onís ha anunciado que el proceso de inscripción comenzará oficialmente en el mes de abril. Debido al límite de plazas y a la gran expectación generada, se invita a los interesados a estar atentos a los canales de comunicación del club.

Información de contacto:

Organiza: Club Vespa Cangas de Onís

Email: clubvespacangasdeonis@gmail.com

Noticias relacionadas

Ubicación: Cangas de Onís, Asturias (33550)