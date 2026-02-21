Ciento cincuenta kilómetros de leyenda por los Picos de Europa: Cangas de Onís presenta la V edición de "Vespicos"
Convocada para el 16 de en mayo la concentración anual de Vespinos y Lambrettas
María Terente Nicieza
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cangas de Onís fue el escenario de la presentación oficial del cartel y la ruta de la V edición de "Vespicos". El evento, que se celebrará el próximo 16 de mayo, se consolida como una de las concentraciones de Vespa y Lambretta más espectaculares del norte de España.
El acto contó con la intervención del Alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, acompañado de concejales y miembros de la junta directiva del Club Vespa Cangas de Onís. Durante la presentación, se puso en valor la colaboración público-privada que hace posible este evento.
Un esfuerzo conjunto
El éxito de esta quinta edición es el resultado de la cooperación entre el Club y los agentes del territorio. El evento cuenta con el respaldo oficial de los ayuntamientos de Cangas de Onís,
Amieva, Ponga y Parres, concejos por los que transcurre la ruta. Asimismo, la organización ha destacado el apoyo fundamental de las empresas locales, cuyo compromiso es clave para
dinamizar la economía de la zona durante el fin de semana del evento.
Motor y paisaje
La ruta de 2026 tendrá un trazado de 150 kilómetros con salida y meta en Cangas de Onís. Los 200 vespistas esperados recorrerán parajes emblemáticos en los alrededores de los Picos de
Europa, disfrutando de un programa que se extenderá durante todo el fin de semana con conciertos, actividades culturales y convivencia motera.
Inscripciones en abril
El Club Vespa Cangas de Onís ha anunciado que el proceso de inscripción comenzará oficialmente en el mes de abril. Debido al límite de plazas y a la gran expectación generada, se invita a los interesados a estar atentos a los canales de comunicación del club.
Información de contacto:
Organiza: Club Vespa Cangas de Onís
Email: clubvespacangasdeonis@gmail.com
Ubicación: Cangas de Onís, Asturias (33550)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón