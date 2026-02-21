Don Orione celebra en Posada el primer acto de su 75º aniversario

El Centro Don Orione de Posada de Llanes abrió ayer, sábado, el programa de su 75º aniversario con un acto celebrado a partir de las 16.30 horas en el salón de actos del colegio del centro, una convocatoria concebida como homenaje a los vecinos que participaron, siendo niños, en la colocación de la primera piedra del complejo.

La cita combinó el tono conmemorativo con el agradecimiento a quienes sostienen la vida cotidiana de la institución. En el turno de intervenciones tomaron la palabra el Padre Fuentes, Pepe París, párroco de Posada de Llanes, y Núria Vázquez, miembro de la catequesis de la parroquia, en una charla inicial que sirvió para enmarcar el sentido de la efeméride y recordar los orígenes del proyecto.

La conmemoración se apoya en una fecha simbólica, el 20 de mayo de 1951, cuando se colocó la primera piedra del centro, que fue también el primer establecimiento de la congregación en España, impulsado por el padre Martín Remis, natural de Lledías. Con el paso de las décadas, el Don Orione orientó su actividad a la atención y formación de personas con discapacidad intelectual y mantiene como objetivo ofrecer apoyos para favorecer la participación social y la calidad de vida.

Tras las palabras de los ponentes, el pequeño coro de Don Orione puso el broche final con una interpretación para los asistentes, que cerró la tarde entre aplausos y un ambiente de cercanía.

Después de este primer encuentro, la agenda del 75º aniversario continuará con nuevas citas: una jornada dedicada a la obra de Don Orione en España (14 de marzo) y otra centrada en su dimensión internacional (18 de abril), antes de la gran celebración prevista para mayo.