"La gran transformación que está viviendo Arriondas era muy necesaria", destaca la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha manifestado este viernes su alegría por el avance de las distintas obras públicas que se están ejecutandomen Arriondas, y su satisfacción por el hecho de que son fruto de la colaboración entre las tres administraciones: Ayuntamiento de Parres, Gobierno del Principado y Gobierno de España.

Ha destacado que esta "gran transformacion" que está a un paso de hacerse realidad en Arriondas era "necesaria" y "transformará la vida de esta villa". Llamedo visitó en compañía del alcalde local, Emilio García Longo, y otras autoridades autonómicas y locales, las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Sella, los trabajos de semipeatonalización de la plaza del Cañón, donde se emplaza el Ayuntamiento, y la reforma de la plaza García Dori. Son tres actuaciones muy demandadas, alguna de ellas desde hace muchos años, por los vecinos de Arriondas y por las autoridades municipales.

Obras en la plaza de Venancio Pando

Iniciadas en el mes de noviembre, pasado las obras de peatonalización de la céntrica plaza de Venancio Pando, más conocida por los lugareños como la plaza del Cañón, y que también se dotará de un nuevo aparcamiento para turismos (102 plazas), siguen su ritmo y darán un giro radical a ese emblemático lugar de Arriondas, capital del concejo de Parres.

La plaza del Cañón, en obras. / J. M. Carbajal

Ese proyecto se enmarca en el convenio suscrito entre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Parres, y los trabajos están siendo desarrollados por la empresa Trabajos Salense SL con una inversión de 485.000 euros

Las obras permitirán aumentar la zona peatonal de los 600 metros cuadrados actuales a 1.600. Se mantendrá un carril para tráfico rodado para comunicar la zona con la calle El Salmoìn y para el acceso a los garajes existentes en la plaza. El carril tendrá un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora.