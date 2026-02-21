La quinta edición de la "VesPicos", con salida de Cangas de Onís, ya tiene fecha en el calendario

Organizada por el Club Vespa Cangas de Onís, en colaboración con los Ayuntamientos de Cangas de Onís, Parres, Ponga y Amieva, el próximo 16 de mayo, tendrá lugar la quinta edición de la "VesPicos", con un cupo máximo de 200 Vespas y Lambrettas para disfrutar de una jornada de ruta por la comarca suroriental de los Picos de Europa.

La salida está programada a las 10:00 horas, salvo cambios de último momento, en los aledaños de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, en la vieja capital del Reino de Asturias. En la pasada edición de 2025 rodaron hacia Riaño y Posada de Valdeón -donde se llevará a cabo el almuerzo de confraternidad-, así como a Caín, en la vertiente leonesa del parque nacional de los Picos de Europa, para, posteriormente, regresar a Cangas de Onís. Todo un recorrido pleno de belleza y naturaleza.