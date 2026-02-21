Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

La quinta edición de la "VesPicos", con salida de Cangas de Onís, ya tiene fecha en el calendario

Una imagen de la edición del año pasado.

Una imagen de la edición del año pasado. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Organizada por el Club Vespa Cangas de Onís, en colaboración con los Ayuntamientos de Cangas de Onís, Parres, Ponga y Amieva, el próximo 16 de mayo, tendrá lugar la quinta edición de la "VesPicos", con un cupo máximo de 200 Vespas y Lambrettas para disfrutar de una jornada de ruta por la comarca suroriental de los Picos de Europa.

La salida está programada a las 10:00 horas, salvo cambios de último momento, en los aledaños de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, en la vieja capital del Reino de Asturias. En la pasada edición de 2025 rodaron hacia Riaño y Posada de Valdeón -donde se llevará a cabo el almuerzo de confraternidad-, así como a Caín, en la vertiente leonesa del parque nacional de los Picos de Europa, para, posteriormente, regresar a Cangas de Onís. Todo un recorrido pleno de belleza y naturaleza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  4. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  5. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  7. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  8. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas

LaLiga | Atlético de Madrid - Espanyol, en directo

LaLiga | Atlético de Madrid - Espanyol, en directo

Semifinal de la Copa del Rey de baloncesto | Barcelona - Baskonia, en directo

Semifinal de la Copa del Rey de baloncesto | Barcelona - Baskonia, en directo

El análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting: examen difícil ante el Valladolid

El análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting: examen difícil ante el Valladolid

Don Orione celebra en Posada el primer acto de su 75º aniversario

Don Orione celebra en Posada el primer acto de su 75º aniversario

LaLiga | Osasuna - Real Madrid, en imágenes

LaLiga | Osasuna - Real Madrid, en imágenes

Las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de Gijón que muestran a un hombre echando a correr tras robar

Las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de Gijón que muestran a un hombre echando a correr tras robar

Los alleranos deportados a los campos de concentración nazis regresan para siempre a su tierra

Los alleranos deportados a los campos de concentración nazis regresan para siempre a su tierra

La primera Feria Internacional de fósiles y minerales triunfa en Vegadeo: desde comprar por 3.000 euros un fósil de un pez de Líbano a observar un cráneo de un mosasaurio

La primera Feria Internacional de fósiles y minerales triunfa en Vegadeo: desde comprar por 3.000 euros un fósil de un pez de Líbano a observar un cráneo de un mosasaurio
Tracking Pixel Contents