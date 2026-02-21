La quinta edición de la "VesPicos", con salida de Cangas de Onís, ya tiene fecha en el calendario
Organizada por el Club Vespa Cangas de Onís, en colaboración con los Ayuntamientos de Cangas de Onís, Parres, Ponga y Amieva, el próximo 16 de mayo, tendrá lugar la quinta edición de la "VesPicos", con un cupo máximo de 200 Vespas y Lambrettas para disfrutar de una jornada de ruta por la comarca suroriental de los Picos de Europa.
La salida está programada a las 10:00 horas, salvo cambios de último momento, en los aledaños de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, en la vieja capital del Reino de Asturias. En la pasada edición de 2025 rodaron hacia Riaño y Posada de Valdeón -donde se llevará a cabo el almuerzo de confraternidad-, así como a Caín, en la vertiente leonesa del parque nacional de los Picos de Europa, para, posteriormente, regresar a Cangas de Onís. Todo un recorrido pleno de belleza y naturaleza.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas