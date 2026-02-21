La Semana de la Montaña, de Cangas de Onís, abarrota la casa de cultura

Laura Coviella y Enrique Sobrino con la proyección "Más allá del paralelo 60… Un paseo por la Antártida", pusieron la guinda a la vigesimoctava edición de la Semana de Montaña de Cangas de Onís, que volvió a abarrotar este pasado viernes en el salón de actos de la casa de cultura canguesa.

La cita contó con la asistencia, entre otros, del alcalde cangués, José Manuel González Castro, y el presidente del Grupo de Montaña Peña Santa, entidad organizadora del evento, Fernando Moro Sarmiento.

Este domingo, como colofón, los peñasanteros han organizado una ruta de montaña al Pico Pierzu (1.552 metros), por la travesía Collada Llomena a Santolaya. Además desde el colectivo cangués sugieren lucir en tan señalada fecha la camiseta de la Asociación Galbán, fomentando la práctica del montañismo y el conocimiento del entorno natural.