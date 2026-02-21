Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tráfico en GijónITV en AsturiasDesfile Carnaval OviedoPensiónGuardia Civil
instagramlinkedin

La Semana de la Montaña, de Cangas de Onís, abarrota la casa de cultura

Este domingo se cierra la cita, que cumple veintiocho años, una ruta de montaña al Pico Pierzu

Lleno en la casa de cultura.

Lleno en la casa de cultura. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Laura Coviella y Enrique Sobrino con la proyección "Más allá del paralelo 60… Un paseo por la Antártida", pusieron la guinda a la vigesimoctava edición de la Semana de Montaña de Cangas de Onís, que volvió a abarrotar este pasado viernes en el salón de actos de la casa de cultura canguesa.

La cita contó con la asistencia, entre otros, del alcalde cangués, José Manuel González Castro, y el presidente del Grupo de Montaña Peña Santa, entidad organizadora del evento, Fernando Moro Sarmiento

Noticias relacionadas

Este domingo, como colofón, los peñasanteros han organizado una ruta de montaña al Pico Pierzu (1.552 metros), por la travesía Collada Llomena a Santolaya. Además desde el colectivo cangués sugieren lucir en tan señalada fecha la camiseta de la Asociación Galbán, fomentando la práctica del montañismo y el conocimiento del entorno natural.

Un momento de la presentación.

Un momento de la presentación. / J. M. Carbajal

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
  4. Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
  5. Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
  7. Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
  8. Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas

LaLiga | Atlético de Madrid - Espanyol, en directo

LaLiga | Atlético de Madrid - Espanyol, en directo

Semifinal de la Copa del Rey de baloncesto | Barcelona - Baskonia, en directo

Semifinal de la Copa del Rey de baloncesto | Barcelona - Baskonia, en directo

El análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting: examen difícil ante el Valladolid

El análisis de Josu Uribe sobre el próximo rival del Sporting: examen difícil ante el Valladolid

Don Orione celebra en Posada el primer acto de su 75º aniversario

Don Orione celebra en Posada el primer acto de su 75º aniversario

LaLiga | Osasuna - Real Madrid, en imágenes

LaLiga | Osasuna - Real Madrid, en imágenes

Las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de Gijón que muestran a un hombre echando a correr tras robar

Las imágenes de la cámara de seguridad de una farmacia de Gijón que muestran a un hombre echando a correr tras robar

Los alleranos deportados a los campos de concentración nazis regresan para siempre a su tierra

Los alleranos deportados a los campos de concentración nazis regresan para siempre a su tierra

La primera Feria Internacional de fósiles y minerales triunfa en Vegadeo: desde comprar por 3.000 euros un fósil de un pez de Líbano a observar un cráneo de un mosasaurio

La primera Feria Internacional de fósiles y minerales triunfa en Vegadeo: desde comprar por 3.000 euros un fósil de un pez de Líbano a observar un cráneo de un mosasaurio
Tracking Pixel Contents