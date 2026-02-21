Villamayor honra su centenario con la medalla de oro y la presentación de su libro histórico
La jornada reunió a centenares de vecinos en una celebración que culminó con un concierto de la banda de música de Infiesto
María Terente Nicieza
Villamayor vivió el pasado sábado, 21 de febrero, una de las jornadas más señaladas de su historia reciente con el acto central del centenario de su parroquia rural, en el que el Ayuntamiento de Piloña hizo entrega de la medalla de oro del concejo a la entidad local y el historiador José Antonio Longo presentó su libro “Villamayor, una parroquia milenaria”.
El acto institucional tuvo lugar a las 18.00 horas en el centro social de la parroquia, donde se reconoció oficialmente la trayectoria de una institución que mantiene desde hace cien años un modelo propio de autogobierno y gestión. La distinción supuso un homenaje al papel desempeñado por la parroquia rural en la vida cotidiana de sus pueblos y a su contribución a la identidad del concejo.
En el mismo acto, José Antonio Longo dio a conocer su obra, un estudio histórico que recorre la evolución de Villamayor desde la prehistoria hasta la actualidad. El autor explicó las claves de una investigación desarrollada durante años y que ha sido editada por la propia parroquia rural, coincidiendo con la celebración de su centenario, con el objetivo de preservar la memoria colectiva y transmitirla a las futuras generaciones.
La presentación y firma posterior de los ejemplares constituyó uno de los momentos centrales de la jornada, al tratarse de un proyecto nacido del propio pueblo y vinculado directamente a la conmemoración de la efeméride.
La celebración continuó a las 19.00 horas con un concierto de la banda de música de Infiesto, que tuvo lugar en la iglesia parroquial de Villamayor. La actuación puso el broche final a una jornada conmemorativa que combinó reconocimiento institucional y actividad cultural.
El evento sirvió para reivindicar el valor histórico y social de la parroquia rural y para reforzar el sentimiento de pertenencia de una comunidad que quiso celebrar su centenario mirando tanto a su pasado como a su futuro.
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Horario y recorrido del gran desfile de Carnaval de Oviedo: más de 2.000 participantes, ocho charangas y 47 participantes
- Mañana se esperan colas kilométricas en Costco para conseguir el juego de 6 toallas tipo hotel más baratas del mercado: de secado rápido, sirvenpara el baño o el gimnasio
- Angustia en una barriada de Oviedo por un incendio: así fue el amplio operativo desplegado
- Alarma entre los clientes de Unicaja: una avería en la sede central impide obtener dinero en efectivo en Asturias durante cinco horas